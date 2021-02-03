Грузинский боец рассказал, как разбил голову в проруби

https://static.news.ru/photo/03668b6e-66c6-11eb-8ebe-96000091f725_660.jpg Фото: merab.dvalishvili/Instagram.com

Грузинский боец Ultimate FIghting Champioship (UFC) Мераб Двалишвили рассказал о последствиях купания в проруби, которое закончилось разбитой головой.

Я увидел пруд, думал, что там снег и вода, а оказалось, что там был лёд и ветки деревьев. Когда я прыгнул на лёд, понял, что моя кожа лопнула и пошла кровь. Когда наносили швы, было больно, но теперь всё хорошо и я чувствую себя отлично, — написал Двалишвили на своей странице в Instagram, сопроводив рассказ видео погружения в прорубь.

Двалишвили занимает 12-е место в рейтинге бойцов легчайшего веса UFC и одержал пять побед подряд в последних поединках. В августе 2020-го он победил единогласным решением судей экс-претендента на титул чемпиона UFC Джона Додсона.

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