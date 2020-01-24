Российский борец-тяжеловес, призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Сергей Семёнов в четвёртый раз в карьере стал чемпионом страны по греко-римской борьбе, отстоял свой статус первого номера в команде и получил право представлять Россию на олимпийском квалификационном турнире, который в конце марта пройдёт в Будапеште. В эксклюзивном интервью NEWS.ru борец рассказал о прошедшем чемпионате России, новом сопернике в финале, подготовке к ответственному турниру и активной позиции Федерации спортивной борьбы России в международной политике.

— Насколько тяжёлым получился для вас первый турнир олимпийского сезона? Прошлогодние травмы не беспокоили?

— Конечно, это был сложный чемпионат. Он был отборочным на лицензионный олимпийский турнир (квалификационный турнир на Олимпиаду, — NEWS.ru), поэтому важно было победить. После всех событий прошлого года (провальный чемпионат мира, травма и отсутствие значимых побед) мне хотелось реабилитироваться и показать, на что я способен. Для этого я старался подойти к турниру в хорошей форме, что мне в целом удалось.

— Какие выводы и изменения в тренировочном процессе вы сделали из прошлогодних неудач?

— Изменения были значительными. Я начал делать больше кардионагрузок, скоростно-силовых тренировок и стал уделять восстановлению не меньше внимания, чем собственно работе на тренировках.

— Восстановиться после прошлого сезона удалось?

— Да, я отдохнул после чемпионата мира, перезагрузился и с новыми силами начал готовиться к олимпийскому сезону.

— Обычно вашим основным соперником на всероссийских соревнованиях является Виталий Щур, но в этот раз он проиграл в полуфинале. Вас это удивило?

— Честно говоря, было неожиданно. Тем более в полуфинальной встрече он уступил с большим преимуществом в девять баллов Зураби Гедехаури. Многие удивились, что Виталий проиграл, но это спорт. Сегодня ты проиграл, завтра выиграешь. Надо продолжать стараться и тренироваться. Соперник по финалу у меня был тоже достойный.

Спортсмены Зураби Гедехаури (слева) и Сергей Семенов (справа) после финального поединка в весовой категории до 130 кг на чемпионате России по греко-римской борьбе Кирилл Кухмарь/ТАСС

— Второй год подряд чемпионат России по греко-римской борьбе проводится в январе. Насколько сложно входить в соревновательный тонус с самого начала года?

— Мне нравится такой график, так как он более понятен. В начале года ты борешься и понимаешь, куда ты едешь и к каким соревнованиям готовишься, будь то чемпионат Европы, квалификационный турнир или какие-то другие соревнования. Сейчас я еду на лицензионный турнир, потому что это более важный старт, а второй номер нашей команды отправится на чемпионат Европы. Проведение чемпионата России в другое время внесло бы больше путаницы в соревновательный график.

— Как будет проходить ваша подготовка к турниру в Венгрии в конце марта?

— У нас будут два или три сбора перед лицензионным турниром, где мы будем набирать форму и подводиться. Думаю, что самым важным будет набрать форму лучше, чем на чемпионате России и выступить в свою силу, обеспечив страну олимпийской путёвкой в этом весе.

— Вы следите за происходящим вокруг российского спорта? Как относитесь к решению ваших коллег обратиться в CAS в качестве третьей стороны в деле о санкциях WADA против России?

— Конечно, мне так же, как и всем российским спортсменам, хочется выступать под флагом нашей страны. Для каждого из нас это большая честь. А особенно приятно было бы услышать российский гимн на церемонии награждения. Надеюсь, что суд примет объективное решение и разрешит этот вопрос в пользу «чистых» российских спортсменов и не будет ущемлять их права. Надеюсь, наше руководство сделает всё, чтобы изменить ситуацию.

— Вы имеете ввиду руководство Федерации спортивной борьбы России, которое с первых дней занимает активную позицию в этом деле?

— Конечно. У нас в борцовской команде нет спортсменов, которые когда-либо употребляли допинг. Мы все «чистые». Так почему мы должны ехать на международные турниры без флага?