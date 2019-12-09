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Российские спортсмены завоевали девять из десяти золотых медалей на международном турнире по вольной борьбе «Аланы-2019», который прошёл во Владикавказе.

Помимо этого, россияне завоевали шесть серебряных и 16 бронзовых медалей.

Всего в турнире приняли участие более 300 спортсменов из 25 стран. Единственную золотую медаль, которую не удалось выиграть россиянам, завоевал олимпийский чемпион Кайл Снайдер из США (вес до 97 кг).

Призовой фонд в каждой весовой категории составил $10 тысяч.

Ранее сборная России заняла первое место в медальном зачёте чемпионата Европы по плаванию на короткой воде, который прошёл в Глазго, писал NEWS.ru.