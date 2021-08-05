Россиянка Коблова досрочно проиграла матч за бронзу в борьбе

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Российский борец Валерия Коблова проиграла поединок за бронзовую медаль в весовой категории до 57 кг болгарке Эвелине Николовой.

Коблова чуть активнее начала схватку, но потом инициативу перехватила соперница, а россиянка проиграла балл из-за пассивности. В концовке первого периода Николова провела эффектный бросок, после которого получила доминирующую позицию и совершила удержание, зафиксировав туше. Вторую Олимпиаду подряд Коблова уступила в решающем поединке за медаль.

Обладательницей другой бронзовой медали в этой весовой категории стала американка Хелен Марулис, победившая Болдсайханы Хонгорзул из Монголии.

Как сообщалось ранее, российский борец Артур Найфонов, выступающий в весовой категории до 86 кг, одержал победу над узбекистанцем дагестанского происхождения Джавраилом Шапиевым и стал обладателем бронзовой медали Олимпийских игр.