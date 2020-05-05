Президент UFC рассказал о безумном богатстве Нурмагомедова

https://static.news.ru/photo/545c20f8-8eb1-11ea-b544-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэна Уайт рассказал, что действующий чемпион промоушена в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов невероятно богат.

Уайт подчеркнул, что у Нурмагомедова столько денег, что его очень сложно уговорить на реванш с ирландским бойцом Конором Макгрегором.

Люди не понимают: Хабиб невероятно, просто безумно богат. Ему не нужны деньги, — сказал Уайт в интервью YouTube-каналу Menace and The Man Show.

Как писал NEWS.ru ранее, промоушен Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовал видео, на которых чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разговаривает со своими соперниками во время поединков.