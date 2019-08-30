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Российский боксёр Александр Поветкин (35-2, 24 KO) одержал уверенную победу над британцем Хьюи Фьюри (23-3, 13 KO) единогласным решением судей.

Бой продлился все 12 раундов и прошёл в упорной борьбе. Фьюри опасно попадал правым боковым на выходи из клинча в первой половине боя, однако более опытный россиянин лучше разложил силы по дистанции и выиграл вторую половину боя. Особенно опасным в его исполнении был правый кросс. Для Поветкина эта победа стала первой после поражения от британца Энтони Джошуа в 2018 году.

Накануне боя Поветкина и Фьюри состоялся скандальный поединок в наилегчайшем весе. Мексиканец Хулио Сесар Мартинес в третьем раунде нокаутировал ударом по печени уже практически находившегося на колене британца Чарли Эдвардса, однако судьи зафиксировали этот нокаут и отдали мексиканцу и победу и пояс чемпиона WBC в наилегчайшем весе. Однако промоутер Эдвардса Эдди Хирн опротестовал это решение, вследствие чего бой признали несостоявшимся, пояс оставили у британца, а в ближайшее время боксёров ждёт реванш.

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