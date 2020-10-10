Порноактриса предложила за роль секунданта бойцу UFC $6 тысяч

https://static.news.ru/photo/f017233a-0ae4-11eb-b8f4-fa163e074e61_660.jpg Кендра Ласт Фото: kendralust/instagram.com

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майк Перри, выступающий в полусредней весовой категории, объявил аукцион с целью продажи роли секунданта на свой ближайший поединок против Робби Лоулера, который запланирован в США 21 ноября на турнире UFC 255.

Одним из первых на предложение Перри отозвался ещё один боец промоушена Даррен Тилл, который был готов заплатить за данную роль $5 тыс., однако его лот вскоре перебила звезда порноиндустрии Кендра Ласт. За возможность стать секундантом Перри она готова заплатить $6 тысяч.

Плачу $6 тысяч за возможность быть в углу рядом с тобой. Также оплачу перелёт на турнир Тилла, — цитирует женщину «Газета.Ru».

На сообщение порноактрисы ответила спутница Перри Латори Гонсалес, которая исключила данный вариант сделки.

В своей карьере ММА 29-летний Майк Перри провёл 20 поединков, одержав 14 побед.

Ранее NEWS.ru писал, что порноактриса Lola Taylor (Любовь Бушуева) назвала практику бесплатного предоставления квартир в Екатеринбурге за участие в порностримах добрым делом. Как выяснилось в июне 2020 года, в качестве площадок для съёмок реалити-шоу для взрослых использовалось около десятка жилых помещений в обычных многоквартирных домах.