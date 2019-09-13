https://static.news.ru/photo/f4e9dbe8-d5d2-11e9-8d30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andy Rowland/www.imago-images.de

Американский боец смешанного стиля MMA Дастин Порье поблагодарил россиянина Хабиба Нурмагомедова, которому проиграл бой UFC, за тяжёлый жизненный урок.

Также спортсмен написал на своей странице в Instagram, что ничего не происходит просто так и он должен пройти уникальный свой путь и двигаться дальше.

Как писал News.ru ранее, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов накануне боя с американцем Дастином Порье узнал, что его супруга беременна. По словам отца спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова, именно дети мотивируют бойца во время поединков.