Подруги-лесбиянки выиграли поединки в один вечер боёв UFC

https://static.news.ru/photo/1f573328-b366-11ea-9e9d-fa163e074e61_660.jpg Ракель Пеннингтон и Мэрион Рено Фото: raquel_pennington/instagram.com

На турнире UFC в Лас-Вегасе завершились предварительные поединки. В соглавном бою вечера в полулёгком весе американец Джош Эмметт (16-2) победил по очкам своего соотечественника Шейна Бургоса (13-2).

Эмметт активно начал первый раунд и сумел потрясти своего соперника, однако к середине боя его оппонент взял поединок на дистанции под контроль за счёт длины своих ног и рук. Кроме того уставший Эмметт начал терять в скорости. Тем неожиданнее стал нокдаун в начале третьего раунда, в который он отправил коротким ударом с левой в начале третьего раунда, а затем и второй раз поймал соперника этим ударом в середине. Эти успехи и предопределили победу Эмметта со счётом 29:28 (двое) и 29:27.

В женском поединке американка Ракель Пеннингтон победила по очкам соотечественницу Мэрион Рено в её 43-й день рождения. Примечательно, что её спутница Тиша Торрес ранее победила единогласным решением судей Брайанну ван Бёрен.

Как писал NEWS.ru, поединок в тяжёлом весе между боксёрами украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой планируется провести в октябре.