Российский боец Шамиль Шахбулатов и бразилец Даниэль Оливейра де Алмейда оспорят вакантный пояс чемпиона Absolute Championship Akhmat в легчайшем весе 6 марта на турнире в Алма-Ате.
Как сообщает пресс-служба организации, чемпион лиги АСА Рустам Керимов завершил свои контрактные обязательства и оставил пояс.
Шахбулатов прославился в сентябре 2019, отправив в глубокий нокаут известного бойца Расула Мирзаева, за что по итогам года был награждён АСА премией в номинации «Открытие года».
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