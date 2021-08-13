На олимпийского чемпиона Беленюка пытались напасть в центре Киева

Депутат Верховной рады Украины и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк пожаловался на то, что стал жертвой расизма в центре Киева. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Неизвестные мне молодые люди попытались спровоцировать конфликт, выкрикивая оскорбительные вещи типа «чёрная обезьяна что знает о патриотизме?» и «вали в Африку». Слава богу, до драки дело не дошло и со мной всё нормально. Но нормально ли слышать оскорбительные вещи в европейской стране людям, которые отдают жизнь на её прославление, — написал он.

Также спортсмен поинтересовался, какие критерии патриотизма существуют в стране и является ли он для неё украинцем, а также насколько олимпийский чемпион может чувствовать себя в безопасности на родине.

Как сообщалось ранее, украинский борец греко-римского стиля и депутат Верховной рады Жан Беленюк встал на защиту легкоатлетки Ярославы Магучих, которую раскритиковали после фото с российской коллегой Марией Ласицкене.