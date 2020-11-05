Нурмагомедов выложил в Сети очередной философский пост

https://static.news.ru/photo/52d071d8-1f59-11eb-8c81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram очередной философский пост.

Нет на земле ничего такого, что больше нуждалось бы в долгом заточении, чем язык. Слова не мои, — написал Нурмагомедов в социальной сети.

Ранее NEWS.ru писал, что Нурмагомедов достоин звания Героя России. В этом уверен депутат Госдумы Гаджимурад Омаров.

Он обратился с инициативой присвоить это звание Хабибу к президенту РФ Владимиру Путину. Депутат подчеркнул, что Хабиб популяризирует спорт, здоровый образ жизни и семейные ценности.