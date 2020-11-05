Нурмагомедов выложил в Сети очередной философский пост

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram очередной философский пост.
Нет на земле ничего такого, что больше нуждалось бы в долгом заточении, чем язык. Слова не мои, — написал Нурмагомедов в социальной сети.
Ранее NEWS.ru писал, что Нурмагомедов достоин звания Героя России. В этом уверен депутат Госдумы Гаджимурад Омаров.
Он обратился с инициативой присвоить это звание Хабибу к президенту РФ Владимиру Путину. Депутат подчеркнул, что Хабиб популяризирует спорт, здоровый образ жизни и семейные ценности.