Не знаешь, не подсказывай: дурацкий совет стоил россиянину титула UFC

В Лас-Вегасе завершился турнир UFC 259, украшением которого стали три титульных боя и три поединка с участием топовых российских бойцов. В главном бою вечера поляк Ян Блахович нанёс первое в карьере поражение нигерийскому гению Исраэлю Адесанье и не дал ему завоевать второй пояс и в полутяжёлом весе, Аманда Нуньес деклассировала Меган Андерсон за две минуты, а Пётр Ян вместо волевой победы над Алджемейном Стерлингом в тяжелейшем бою получил дисквалификацию из-за глупой подсказки угловых. Зато Ислам Махачев и Аскар Аскаров одержали яркие победы и сделали очередные шаги к титулам. NEWS.ru подводит главные итоги турнира.

Глупый совет стоил Яну пояса

Поединок Петра Яна и Алджемейна Стерлинга оправдал все ожидания, получился самым ярким в этот вечер, но при этом был испорчен концовкой. Оба соперника хорошо подготовились друг к другу и сумели удивить. Стерлинг постоянным давлением, ударами ногами и коленями ставил поначалу Яна в стойке в тупик и перестрелял его в первых раундах. Пётр же не только прокачал защиту от тейкдаунов до неподвластного Стерлингу уровня и сам несколько раз валял его на землю. Начиная с третьего раунда, россиянин забрал инициативу, а его соперник начал уставать. Казалось, дело идёт к волевой победе Петра, но тут он внезапно совершил роковую ошибку и безо всякой нужды ударил коленом в голову стоявшего на коленях соперника. Оказавшись в тяжёлом нокдауне, Стерлинг не смог продолжать бой, но получил победу и пояс ввиду дисквалификации соперника.

Конечно, и сразу после поединка, и на пресс-конференции Стерлинг говорил, что ему победа и пояс такой ценой не нужны, а UFC теперь наверняка организует реванш и сможет продавать его уже в качестве главного события вечера. Интересна также версия Хабиба Нурмагомедова, которую он сообщил комментатору UFC Джо Рогану, почему Пётр совершил такую глупую ошибку. Оказалось, что команда бить коленом прилетела ему из угла, а он, действуя на автомате, выполнил её. Если дело было действительно так, то можно поразиться полнейшей глупостью и непрофессионализму людей, которые как раз должны ограждать разгорячённого боем спортсмена от необдуманных действий, а не провоцировать его ошибки. В итоге почти выигранный бой (Пётр вёл на двух судейских картах из трёх и забирал четвёртый раунд) обернулся досадным поражением.

Чемпион, в которого никто не верил

У маленькой Польши в истории UFC целых два чемпиона, чем может похвастать далеко не каждая страна. Ян Блахович из числа тех бойцов, которых всегда недооценивают. С тех пор, как он дерётся на топовом уровне, он вечный андердог и всё время опровергает прогнозы. «Многие могли бы хорошо заработать ставками на меня», — пошутил Блахович после боя с Исраэлем Адесаньей, где он с самого начала выглядел ведомым на убой бычком для новой звезды UFC. Адесанья и не собирался выступать в полутяжах, но ему был нужен второй пояс для закрепления наследия, а в сравнении с великим и ужасным Джоном Джонсом польский бородач казался милым и безобидным дедушкой.

В чемпионских раундах в равном бою наступил окончательный перелом. Блахович стал использовать против потерявшего в скорости соперника свою физическую мощь и переводить в партер. Так гениального кикбоксёра Адесанью не валял ещё никто. Поляк не только снял с него ореол непобедимости и нанёс первое в карьере поражение, но и показал, как это можно делать всем остальным. Против борца высокого уровня Адесанья очень уязвим, но при этом его до сих пор не сводили с таковыми, если не считать возрастного Ромеро. Блахович же показал, что он не так-то прост и недооценивать его не рекомендуется никому из последующих претендентов, будь то матёрый ветеран Гловер Тейшейра или молодые и голодные серб Александар Ракич и россиянин Магомед Анкалаев.

Махачев хорошо усвоил уроки Хабиба

Протеже Хабиба Нурмагомедова Ислам Махачев одержал, пожалуй, самую убедительную и яркую победу в UFC после полуторагодового простоя, задушив американского нокаутёра Дрю Добера. Сам пока ещё чемпион UFC, завершивший карьеру, поддерживал друга в углу и постоянно давал советы, как удерживать соперника на земле и выйти на приём. Уровень борьбы Махачева действительно столь высок, что он уже перерос всех околотоповых соперников и заслуживает боя с оппонентом из первой пятёрки, имея на счету семь побед кряду. При этом если раньше Ислама можно было поругать за отсутствие зрелищности и желание лежать на всех соперниках одеялом, то сейчас он постоянно улучшал позиции, стремился к досрочному завершению боя и в конце концов добился этого удушением ручным треугольником в третьем раунде после тотального деклассирования оппонента.

Аскаров созрел для титульного боя

Экс-чемпион АСВ в наилегчайшем весе Аскар Аскаров успешно прошёл испытание в лице многократного претендента на титул Джозефа Бенавидеса. Побеждавший самого Генри Сехудо ветеран переживает нынче не лучшие времена, и даже в стойке россиянин без проблем напихал ему полную авоську плотных ударов обагрив лицо кровью уже к третьему раунду. При этом Аскар использовал и свою коронную борьбу, бросая соперника на землю, как тряпичную куклу, что за три раунда он сделал пять раз. Теперь он должен встретиться с победителем реванша между действующим чемпионом Дейвисоном Фигейредо и Брэндоном Морено, с которым в своё время Аскаров уже свёл поединок вничью.

Не выше, а длиннее

Австралийку Меган Андерсон в бою с лучшей девушкой-бойцом в истории ММА Амандой Нуньес серьёзной претенденткой на пояс вряд ли считали даже члены семьи, которые на момент боя молились лишь о том, чтобы она вернулась домой живой и здоровой. Единственный свой козырь — внушительный рост (183 см) Андерсон продемонстрировала на дуэли взглядов, куда заявилась на каблуках. Но как бы не пыталась она придать себе этим уверенности и запугать соперницу, а бой предсказуемо получился односторонним. В активе претендентки — один точный удар за две минуты, в активе Нуньес — нокдаун после двойки и блестяще выполненный болевой на руку. Беда в том, что любые поединки бразильянки будут превращаться в такой театр одной актрисы, пока её не сведут с Валентиной Шевченко в третий раз или в UFC не подпишут непобеждённую в ММА олимпийскую чемпионку по дзюдо Кейлу Харрисон.