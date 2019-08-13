Российский тяжеловес Кирилл Сидельников (11-6), которого ранее прочили в наследники Фёдора Емельяненко и дали прозвище Бэби Фёдор, проведёт очередной бой на турнире Bellator 230 в Италии 12 октября.
Соперником россиянина станет непобеждённый боец из Кабо-Верде Домингос Баррос (6-0). Турнир в Милане возглавит бой другого представителя Fedor-team Вадима Немкова, который подерётся с экс-чемпионом Bellator в среднем весе Рафаэлем Карвалью.
Как сообщал News.ru, Джон Джонс заявил, что не хочет проводить третий бой с Даниэлем Кормье в тяжёлом весе.