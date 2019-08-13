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Самый доминирующий чемпион в истории полутяжёлого веса Ultimate Fighting Championship (UFC) Джон Джонс заявил, что не намерен переходить в тяжёлый вес ради завершения трилогии с чемпионом этого дивизиона Даниэлем Кормье.

Возможно, мой переход и неизбежен, но прямо сейчас я доминирую в боях и отлично делаю вес. Наше противостояние с Даниэлем началось в полутяжёлом весе, там же и должно закончиться. Вся...