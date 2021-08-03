«Надо быть из России, чтобы выиграть»: армянский борец о поражении Евлоеву

Представитель Армении Артур Алексанян после поражения российскому спортсмену Мусе Евлоеву в финале соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг на Олимпиаде-2020 в Токио высказал недовольство исходом поединка. По его мнению, для победы необходимо выступать за Россию, сообщает «Матч ТВ».

Надо быть из России, чтобы выиграть, — заявил Алексанян.

Победа 28-летнего спортсмена позволила России подняться на пятое место в медальном зачёте Игр. Евлоев и Алексанян — два лучших борца этого веса последних лет. Артур побеждал в Рио и выиграл три чемпионата мира, но Муса выиграл два последних мировых первенства и не знал поражений последние три года.

Как сообщалось ранее, российский борец греко-римского стиля Сергей Семёнов, выступающий в супертяжёлом весе, на Олимпиаде в Токио победил в поединке за бронзовую награду чилийца кубинского происхождения Ясмани Акосту.