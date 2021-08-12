Макгрегор обвинил Кормье в пьянстве и назвал жирным недоразумением

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор подверг критике другого экс-чемпиона UFC в двух дивизионах американца Даниэля Кормье и обвинил его в пьянстве. Его слова приводит BJPenn.

Кормье — это жирное недоразумение. Его состояние хуже с каждым днём. Он появляется пьяным на мероприятии для медиа за день до того, как комментировать мой бой. Он работает пьяным перед тем, как комментировать величайший бой в истории, и уже этим заслуживает немедленного увольнения. Он рыгал в микрофон и ужасно шутил, — рассказал Макгрегор.

Также он отметил, что Кормье испытывает проблемы с лишним весом и напомнил, как Джон Джонс нокаутировал его ударом ноги в голову.

Как сообщалось ранее, Макгрегор потроллил коллегу, экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова на тему смерти его отца. Запись Конор сделал в Twitter и вскоре удалил её.