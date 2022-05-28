27 мая на волейбольной арене «Динамо» прошёл турнир по кулачным боям TDFC 14. Вечера боёв Top Dog — это всегда море жестокости, накала и хруста костей, и в очередной раз бойцы промоушена доказали свой класс перед другими площадками со слащавой борьбой. В этот раз схлестнулись Денис (Царевич) Романов и Матин (Торнадо) Шаропов, Наим (Самурай) Даудов и Сергей (Кратос) Калинин, Василий (Локи) Мишкой и Камал (Камикадзе) Гасанов, Иван (Охранник) Мошкарёв и Александр (Жёсткий) Великдус и другие. Как прошёл турнир — смотрите в фотогалерее NEWS.ru.

Наим (Самурай) Даудов — Сергей (Кратос) Калинин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Наим (Самурай) Даудов — Сергей (Кратос) Калинин

Наим (Самурай) Даудов — Сергей (Кратос) Калинин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Наим (Самурай) Даудов — Сергей (Кратос) Калинин

Наим (Самурай) Даудов — Сергей (Кратос) Калинин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Наим (Самурай) Даудов — Сергей (Кратос) Калинин

Наим (Самурай) Даудов — Сергей (Кратос) Калинин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Наим (Самурай) Даудов — Сергей (Кратос) Калинин

Наим (Самурай) Даудов — Сергей (Кратос) Калинин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Наим (Самурай) Даудов — Сергей (Кратос) Калинин

Наим (Самурай) Даудов — Сергей (Кратос) Калинин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Наим (Самурай) Даудов — Сергей (Кратос) Калинин

Наим (Самурай) Даудов — Сергей (Кратос) Калинин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Наим (Самурай) Даудов — Сергей (Кратос) Калинин

Наим (Самурай) Даудов — Сергей (Кратос) Калинин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Наим (Самурай) Даудов — Сергей (Кратос) Калинин

Наим (Самурай) Даудов — Сергей (Кратос) Калинин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Наим (Самурай) Даудов — Сергей (Кратос) Калинин

Рустам (Астероид) Мухитдинов — Александр (Север) Северин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Рустам (Астероид) Мухитдинов — Александр (Север) Северин

Рустам (Астероид) Мухитдинов — Александр (Север) Северин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Рустам (Астероид) Мухитдинов — Александр (Север) Северин

Иса (Тандовский) Исаев — Алексей (Мельник) Мельников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Иса (Тандовский) Исаев — Алексей (Мельник) Мельников

Иса (Тандовский) Исаев — Алексей (Мельник) Мельников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Иса (Тандовский) Исаев — Алексей (Мельник) Мельников

Адилжан (Адос) Сандибеков — Владимир (Берсерк) Шарыпов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Адилжан (Адос) Сандибеков — Владимир (Берсерк) Шарыпов

Адилжан (Адос) Сандибеков — Владимир (Берсерк) Шарыпов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Адилжан (Адос) Сандибеков — Владимир (Берсерк) Шарыпов

Николай (Колин Варвар) Горбунов — Гази (Зохан) Газимагомедов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Николай (Колин Варвар) Горбунов — Гази (Зохан) Газимагомедов

Николай (Колин Варвар) Горбунов — Гази (Зохан) Газимагомедов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Николай (Колин Варвар) Горбунов — Гази (Зохан) Газимагомедов

Николай (Колин Варвар) Горбунов — Гази (Зохан) Газимагомедов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Николай (Колин Варвар) Горбунов — Гази (Зохан) Газимагомедов

Николай (Колин Варвар) Горбунов — Гази (Зохан) Газимагомедов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Николай (Колин Варвар) Горбунов — Гази (Зохан) Газимагомедов

Николай (Колин Варвар) Горбунов — Гази (Зохан) Газимагомедов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Николай (Колин Варвар) Горбунов — Гази (Зохан) Газимагомедов

Чингис (ХАН) Салбырын — Арут (Молодой) Хачатрян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Чингис (ХАН) Салбырын — Арут (Молодой) Хачатрян

Чингис (ХАН) Салбырын — Арут (Молодой) Хачатрян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Чингис (ХАН) Салбырын — Арут (Молодой) Хачатрян

Чингис (ХАН) Салбырын — Арут (Молодой) Хачатрян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Чингис (ХАН) Салбырын — Арут (Молодой) Хачатрян

Чингис (ХАН) Салбырын — Арут (Молодой) Хачатрян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Чингис (ХАН) Салбырын — Арут (Молодой) Хачатрян

Василий (Локи) Мишкой — Камал (Камикадзе) Гасанов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Василий (Локи) Мишкой — Камал (Камикадзе) Гасанов

Иван (Охранник) Мошкарёв — Александр (Жёсткий) Великдус

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Иван (Охранник) Мошкарёв — Александр (Жёсткий) Великдус

Данила Пряхин — Александр Дробышев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Данила Пряхин — Александр Дробышев

Данила Пряхин — Александр Дробышев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Данила Пряхин — Александр Дробышев

Артур (Король) Свиридов — Андрей Етумян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Артур (Король) Свиридов — Андрей Етумян

Артур (Король) Свиридов — Андрей Етумян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Артур (Король) Свиридов — Андрей Етумян

Максим (Литва) Литвинец — Олег (Фомич) Фомичёв

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Максим (Литва) Литвинец — Олег (Фомич) Фомичёв

Денис (Царевич) Романов — Матин (Торнадо) Шаропов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Денис (Царевич) Романов — Матин (Торнадо) Шаропов