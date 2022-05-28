27 мая на волейбольной арене «Динамо» прошёл турнир по кулачным боям TDFC 14. Вечера боёв Top Dog — это всегда море жестокости, накала и хруста костей, и в очередной раз бойцы промоушена доказали свой класс перед другими площадками со слащавой борьбой. В этот раз схлестнулись Денис (Царевич) Романов и Матин (Торнадо) Шаропов, Наим (Самурай) Даудов и Сергей (Кратос) Калинин, Василий (Локи) Мишкой и Камал (Камикадзе) Гасанов, Иван (Охранник) Мошкарёв и Александр (Жёсткий) Великдус и другие. Как прошёл турнир — смотрите в фотогалерее NEWS.ru.