Хабиб заявил, что Порье победит Макгрегора

https://static.news.ru/photo/35d5cd76-5d43-11eb-8ee6-fa163e074e61_660.jpgКонор МакгрегорФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Американец Дастин Порье в итоге победит ирландца Конора Макгрегора, хотя в самом начале боя европейский спортсмен и будет проявлять большую активность. Такое мнение высказал российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов.
Ранее стало известно, что бой между Порье и Макгрегором состоится на турнире UFC 257 в Абу-Даби 24 января. Гонорар Порье за бой составит $1 млн, тогда как Макгрегор получит $5 млн. Как ожидается, сверх гонораров бойцы получат процент от продаж платных трансляций.
Хабиб дал свой прогноз относительно грядущего поединка.
Вначале активнее будет Конор. В третьем-четвёртом раунде, думаю, Дастин победит этого парня, — заявил боец. Его слова привели на YouTube-канале UFC.
Как сообщал NEWS.ru, ранее Конор Макгрегор прокомментировал новость о возможном возвращении в октагон российского бойца, чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Хабиба Нурмагомедова.
По словам ирландца, «мы достанем его», несмотря на его «обещание, данное матери». Макгрегор также добавил, что Хабиба необходимо лишить чемпионского титула.