Хабиб заявил, что Порье победит Макгрегора

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Известный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заработает за бой на турнире UFC 257 в Абу-Даби 24 января с Дастином Порье сумму в пять раз больше, чем гонорар американца, пишет Independent.

По данным издания, гонорар Порье за бой составит $1 млн, тогда как Макгрегор получит $5 млн. Как ожидается, сверх гонораров бойцы получат процент от продаж платных трансляций. Однако и тут...