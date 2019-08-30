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В Краснодаре завершился турнир ACA 97. В главном бою вечера россиянин Евгений Гончаров (15-2) победил единогласным решением судей американца Тони Джонсона (13-5-1).

Первый поединок этих соперников был прерван в третьем раунде из-за непроизвольного тычка в глаз со стороны россиянина. В этот раз бой прошёл всю дистанцию. Все пять судей отдали победу Гончарову, который и стал первым для объединённой организации чемпионом АСА в тяжёлом весе.

В соглавном бою вечера вернувшийся после двухлетнего перерыва непобеждённый полусредневес Мухамед Берхамов победил по очкам бразильца Чиро Родригеса.

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