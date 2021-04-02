Фрейре задушил Санчеса до отключки и вышел в финал Гран-при Bellator

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В американском Анкасвилле прошёл первый в 2021 году турнир Bellator. В главном поединке вечера бразилец Патрисиу Фрейре (32-4) победил удушением гильотиной в первом раунде американца Эммануэля Санчеса (20-5), отстоял чемпионский титул и вышел в финал Гран-при Bellator в полулёгком весе.

Фрейре одержал победу в их первом поединке 2,5 года назад, а в этот раз пути соперников пересеклись в полуфинале Гран-при. Санчес остерегался ударной мощи соперника и старался противостоять ему на дистанции, работая в невысоком темпе и используя преимущество в длине ног и рук. В конце первого раунда Санчес пропустил жёсткий удар на встречу, после чего чемпион поймал его на гильотину и задушил до бессознательного состояния. В финале Гран-при Фрейре встретится с непобеждённым американцем Эй-Джей Макки.

В соглавном бою вечера в полусреднем весе ямаец Джейсон Джексон победил единогласным решением судей бразильца Неймана Грейси.

Как сообщал NEWS.ru, российский боец лёгкого веса Усман Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова дебютировал в Bellator победой единогласным решением судей над американцем Хэмелом на турнире в Анкасвилле.