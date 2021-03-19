Эрсель победил Хайду и отстоял титул чемпиона ONE

https://static.news.ru/photo/445a966a-88c7-11eb-aae5-96000091f725_660.jpg Реджиан Эрсель Фото: koolhydraat/instagram.com

В Сингапуре прошёл очередной турнир крупнейшего азиатского промоушена ONE. В главном бою вечера голландец Реджиан Эрсель победил представителя Италии Мустафу Хайду и отстоял титул чемпиона ONE по кикбоксингу в лёгком весе.

Эрсель захватил инициативу с первого раунда и постоянно оказывал давление на соперника за счёт жёстких ударов ногами и коленями. Хайда огрызался джебом вразрез, но в отличие от соперника ему не удавалось атаковать сериями. В середине третьего раунда Эрсель перестарался с ударами коленями и попал сопернику в пах. Жёсткие удары голландца всё чаще потрясали соперника, который уже не без труда продержался до чемпионских раундов.

В четвёртом раунде итальянский марокканец даже на время выровнял бой, но в концовке всё равно напропускал ударов коленями. В пятом раунде Эрсель разрядил жёсткую серию в голову соперника, которую тот смог выдержать, только уйдя в глухую защиту. По итогам пяти раундов все трое судей отдали победу Эрселю, который сохранил чемпионский титул.

В соглавном бою вечера по правилам муайтай в минимальном весе американка Джанетт Тодд победила единогласным решением судей австралийку Альму Джунику.

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