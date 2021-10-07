Емельяненко рассказал, как попал в полицию в Нидерландах

Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал про поездку в Нидерланды, где он посетил кофешоп и бар, после чего попал в полицейский участок за драку с посетителем. Откровенной историей боец поделился на юмористическом шоу «Что было дальше?».
Зашёл в кофешоп, меня угостили, я посидел, покурил, взял с собой, пошёл дальше гулять. Я зашёл в бар, взял пива, выпил бокальчик. Ну, так вышло, что бармен убежал и я начал сам себе пиво наливать. Бокал налил, второй налил. Тут из зала подошёл один из посетителей и начал возмущаться громко — почему я сам себе наливаю и не плачу за пиво. Ну, я ему по зубам разок дал — и он уснул. Приехали полицейские, забрали меня в участок, продержали два часа и отпустили, — рассказал Емельяненко.
Также Александр ответил на вопрос, как нужно бить женщин: «Периодически».
Как сообщалось ранее, боец MMA Александр Емельяненко поделился ожиданиями от поединка с рэп-исполнителем Джиганом. Спортсмен уверен, что разберётся с соперником в первом раунде. Своими мыслями он поделился в эфире шоу «Что было дальше?».