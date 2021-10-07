Емельяненко рассказал, как попал в полицию в Нидерландах

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Боец MMA Александр Емельяненко поделился ожиданиями от поединка с рэп-исполнителем Джиганом. Спортсмен уверен, что разберётся с соперником в первом раунде поединка. Своими мыслями он поделился в эфире шоу «Что было дальше?».

Я на днях с ним встречался. Он такой, как булка с маслом — толстый, жирный. И причём, не стесняясь, пьет пиво вёдрами. Он квадратный стал, еле ходит. Ему передвигаться тяжело....