https://static.news.ru/photo/e0e05172-287a-11ea-ab24-fa163e074e61_660.jpg Куинтон Джексон Фото: KEIZO MORI/AFLO/Global Look Press

Американский боец ММА Куинтон Джексон поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Фёдором Емельяненко и ответил на вопрос о слабостях соперника.

Я самый большой фанат Фёдора, не могу говорить о его слабостях. У него их нет, никаких слабостей. Он — Последний Император. Фёдор является первым настоящий тяжеловесом, самым крупным соперником, с которым мне предстоит встретиться. Я жду этого боя с нетерпением, — приводит слова Джексона ТАСС .

Поединок Джексона и Емельяненко станет главным событием турнира Bellator 237, который пройдёт 29 декабря в японской Саитаме. Для легендарного российского бойца этот бой станет последним в Стране восходящего солнца, где он провёл большую часть своей карьеры.

Как писал NEWS.ru, Александр Емельяненко принял вызов на бой от Рамзана Кадырова.