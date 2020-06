В трёх из десяти боёв очередного турнира UFC участники не вписались в лимит весовой категории. Для турнира высокого ранга это чрезвычайное происшествие и индикатор непрофессионализма, но в условиях, когда пандемия оставляет свой отпечаток на всём, в том числе и на подготовке бойцов, к этому нужно относиться снисходительнее. К тому же нарушители честно отдали значительную долю своих гонораров, да ещё и проиграли по всем статьям, что только на первый взгляд кажется противоречащим логике. Большого преимущества над соперником один-два килограмма не дадут, а несделанный вес говорит скорее о проблемах с формой или мучительной весогонке, забирающей остатки сил.

Особенно обидно должно быть Джессике Ай, которой не хватило для лимита 100 граммов, а сделать вес не помогло и полное раздевание перед повторным заходом на весы. В итоге она отдаст сопернице четверть своего гонорара. Кроме того, фанаты подвергли её жёсткой обструкции в Instagram, из-за чего она была вынуждена сделать свою страницу доступной только подписчикам. Всё дело в том, что пару лет назад Джессика сама клеймила не сделавших вес бойцов, хвасталась тем, что будет иметь преимущество в размере над соперницей, и наступила на эти грабли уже второй раз. Руководству UFC стоит прописать в контрактах бойцов обязательный переход в более тяжёлую весовую категорию в случае двух проваленных взвешиваний подряд.

Собственно, Ай не стоит бояться этого шага. Во-первых, она уже выступала в легчайшем весе, во-вторых, история знает немало случаев, когда боец поднимался на категорию выше и его результаты от этого только улучшались. Даниэль Кормье, Дастин Порье и Роберт Уиттакер после столь смелого шага выигрывали пояса, Энтони Джонсон, Тьяну Сантос и Энтони Смит получали титульные поединки, а Конор Макгрегор и на два этажа выше неплохо себя чувствовал. Собственно, так и поступила соперница Джессики Синтия Кальвильо, которая устала бороться с лимитом первого наилегчайшего веса и, поднявшись из «соломинок» в «мухи», переиграла свою соперницу за счёт скорости и в стойке, и в партере.

Итальянский спортсмен Марвин Веттори до сих пор остаётся единственным бойцом в смешанных единоборствах, давшим близкий бой чемпиону UFC в среднем весе Исраэлю Адесанье. Два года назад нигериец победил его лишь при судейском разногласии, но с тех пор шёл только в гору. В этот раз итальянец уверенно заборол более крупного афроамериканца Карла Роберсона, который прошлой осенью в Москве открыл счёт поражений Романа Копылова. После боя Веттори, одержавший третью победу кряду, вызвал Адесанью на реванш. Конечно, сейчас он не может на это рассчитывать, но войти в топ-15 рейтинга один из самых перспективных бойцов Европы просто обязан, а после окончания пандемии он может возглавить и шоу UFC на родине, где становится весьма популярен.