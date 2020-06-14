В Лас-Вегасе завершился очередной турнир Ultimate Fighting Championship. В главном бою вечера экс-претендентка на чемпионский титул Джессика Ай, несмотря на перевес и превосходство в габаритах, уступила дебютантке наилегчайшего дивизиона Синтии Кальвильо. Итальянец Марвин Веттори, давший самый близкий бой Исраэлю Адесанье, поквитался с обидчиком Романа Копылова и вызвал чемпиона в среднем весе на реванш. Мария Агапова не оставила шансов сопернице, вышедшей на замену в последний момент.

На карантине следить за весом труднее

В трёх из десяти боёв очередного турнира UFC участники не вписались в лимит весовой категории. Для турнира высокого ранга это чрезвычайное происшествие и индикатор непрофессионализма, но в условиях, когда пандемия оставляет свой отпечаток на всём, в том числе и на подготовке бойцов, к этому нужно относиться снисходительнее. К тому же нарушители честно отдали значительную долю своих гонораров, да ещё и проиграли по всем статьям, что только на первый взгляд кажется противоречащим логике. Большого преимущества над соперником один-два килограмма не дадут, а несделанный вес говорит скорее о проблемах с формой или мучительной весогонке, забирающей остатки сил.

Особенно обидно должно быть Джессике Ай, которой не хватило для лимита 100 граммов, а сделать вес не помогло и полное раздевание перед повторным заходом на весы. В итоге она отдаст сопернице четверть своего гонорара. Кроме того, фанаты подвергли её жёсткой обструкции в Instagram, из-за чего она была вынуждена сделать свою страницу доступной только подписчикам. Всё дело в том, что пару лет назад Джессика сама клеймила не сделавших вес бойцов, хвасталась тем, что будет иметь преимущество в размере над соперницей, и наступила на эти грабли уже второй раз. Руководству UFC стоит прописать в контрактах бойцов обязательный переход в более тяжёлую весовую категорию в случае двух проваленных взвешиваний подряд.

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Размер не всегда имеет значение

Собственно, Ай не стоит бояться этого шага. Во-первых, она уже выступала в легчайшем весе, во-вторых, история знает немало случаев, когда боец поднимался на категорию выше и его результаты от этого только улучшались. Даниэль Кормье, Дастин Порье и Роберт Уиттакер после столь смелого шага выигрывали пояса, Энтони Джонсон, Тьяну Сантос и Энтони Смит получали титульные поединки, а Конор Макгрегор и на два этажа выше неплохо себя чувствовал. Собственно, так и поступила соперница Джессики Синтия Кальвильо, которая устала бороться с лимитом первого наилегчайшего веса и, поднявшись из «соломинок» в «мухи», переиграла свою соперницу за счёт скорости и в стойке, и в партере.

#UFC | Buen intercambio de golpes durante una cerrada pelea en la que la Mexicana, Cynthia Calvillo, se llevÃ³ frente a la Estadounidense, Jessica Eye. pic.twitter.com/HHjErgLCyE #FaltaTÃ¡ctica #UFCVegas2



: UFCESPANOL — Falta TÃ¡ctica (@FaltaTactica2) June 14, 2020

Итальянец, давший бой Адесанье, вызвал его на реванш

Итальянский спортсмен Марвин Веттори до сих пор остаётся единственным бойцом в смешанных единоборствах, давшим близкий бой чемпиону UFC в среднем весе Исраэлю Адесанье. Два года назад нигериец победил его лишь при судейском разногласии, но с тех пор шёл только в гору. В этот раз итальянец уверенно заборол более крупного афроамериканца Карла Роберсона, который прошлой осенью в Москве открыл счёт поражений Романа Копылова. После боя Веттори, одержавший третью победу кряду, вызвал Адесанью на реванш. Конечно, сейчас он не может на это рассчитывать, но войти в топ-15 рейтинга один из самых перспективных бойцов Европы просто обязан, а после окончания пандемии он может возглавить и шоу UFC на родине, где становится весьма популярен.

Marvin Vettori settles the bad blood with a first-round submission over Karl Roberson #UFCVegas2 pic.twitter.com/mjpvLSpV9G — Nitrogen Sports (@NitrogenSports) June 14, 2020

Злая Агапова уничтожила соперницу

Уроженку Казахстана Марию Агапову в последнее время жизнь побросала из стороны в сторону, но с пути к мечте об UFC она не сбилась, хоть и обозлилась за свои тяготы на весь окружающий мир. Даже долгожданный дебют оказался под угрозой срыва, когда её бразильская соперница не получила визу. Но, к счастью, Ханна Сайферс, которая ниже неё почти на голову, согласилась провести второй бой за две недели и так же безнадёжно проиграть, как ранее Маккензи Дёрн. Мария сначала сокрушила её жёсткими ударами в стойке, а затем задушила в партере, показав, что и с грепплерской техникой у неё всё в порядке.

This time I didnât blink and miss it. #UFCVegas2 pic.twitter.com/ALM2mqjmPF — Mario Yamasaki (@refyamasaki) June 14, 2020

Дебют узбека Адашева продлился 35 секунд

В карде выступили ещё два бойца с постсоветского пространства, которые также давно проживают в Америке. Проигравший два боя на старте карьеры в UFC грузин Мераб Двалишвили на первом в истории турнире в Москве стоял на вылет, но сумел одолеть Терриона Уэйра, после чего записал на свой счёт ещё три победы. В этот раз его жертвой стал Густаво Лопес, которого он исправно валял три раунда по настилу и добивал сверху.

Призёр чемпионата мира по кикбоксингу из Узбекистана Зарух Адашев, перебравшись в Америку, начал там профессиональную карьеру и выиграл три боя в андеркардах турниров Bellator, после чего перешёл в UFC. На свою беду он согласился выйти на замену в экстренном порядке в поединке с Тайсоном Нэмом, известным в России благодаря нокауту Али Багаутинова на последней секунде раунда. В этот раз гаваец не стал долго ждать и разбил соперника за 35 секунд, отправив в такой же глухой нокаут.