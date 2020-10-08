Бывший боец UFC Магомедов встретится с белорусским экс-чемпионом

Один из самых техничных ударников россиянин Рашид Магомедов (23-5-1) 6 ноября проведёт бой на турнире ACA 113 в Москве против Артёма Дамковского.
На счету 36-летнего Магомедова 23 победы, 5 поражений и 1 ничья в ММА. С 2014 по 2017 год Рашид выступал в Ultimate Fighting Championship (UFC), потом перешёл в Professional Fighters League (PFL). Его первым соперником в Absolute Championship Akhmat (АСА) должен был стать Эдуард Вартанян, но бой не состоялся по состоянию здоровья Магомедова, сообщает пресс-служба лиги.
Экс-чемпион M-1 Global, 37-летний Дамковский также дебютирует в ACA. В активе белорусского бойца 23 боя при 11 поражениях.
Ранее сообщалось, что бывший боец UFC и спарринг-партнёр Конора Макгрегора Артём Лобов 12 декабря в Марселе проведёт первый бой по правилам ММА с 2018 года, писал NEWS.ru.
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