Борец Сурков: чемпионат мира выиграть сложнее, чем Олимпиаду

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Российский борец греко-римского стиля Артём Сурков сравнил конкуренцию на чемпионате мира и Олимпийских играх и рассказал о своих задачах на чемпионат мира-2020, который в декабре пройдёт в Белграде.

В нашем виде спорта на Олимпийских играх всего 16 участников, которые на предолимпийском чемпионате мира и ряде квалификационных турниров зарабатывают лицензии. Для сравнения: на чемпионате мира борются по 40–45 человек в одной весовой категории, поэтому чемпионат мира выиграть сложнее. Но олимпийская медаль ценится выше, — рассказал Сурков NEWS.ru.

Также борец отметил, что чемпионат мира станет главной проверкой формы перед Олимпийскими играми, но иной цели, кроме победы перед российскими борцами стоять не может.

Полностью интервью с Сурковым в рубрике «Олимпиада-2020/21» читайте на сайте NEWS.ru в разделе «Спорт».