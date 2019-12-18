https://static.news.ru/photo/22629690-21ab-11ea-87ec-fa163e074e61_660.jpg Джастин Гейджи Фото: Scott Taetsch/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Популярный боец Ultimate Fighting Championship Джастин Гейджи заплатил сумму $1,538 тысячи, чтобы покрыть все долги учащихся двух школ Денвера за обеды.

Как сообщает 9News.com, оплата касается долгов за первый семестр. Школы поблагодарили бойца за участие в социальных сетях. Гейджи является четвёртым номером рейтинга легковесов UFC и одним из потенциальных соперников чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова.

Как сообщал NEWS.ru, отец Хабиба Нурмагомедова отказался посещать бой Конора Макгрегора и Дональда Серроне в Лас-Вегасе.