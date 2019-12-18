Популярный боец Ultimate Fighting Championship Джастин Гейджи заплатил сумму $1,538 тысячи, чтобы покрыть все долги учащихся двух школ Денвера за обеды.
Как сообщает 9News.com, оплата касается долгов за первый семестр. Школы поблагодарили бойца за участие в социальных сетях. Гейджи является четвёртым номером рейтинга легковесов UFC и одним из потенциальных соперников чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова.
Как сообщал NEWS.ru, отец Хабиба Нурмагомедова отказался посещать бой Конора Макгрегора и Дональда Серроне в Лас-Вегасе.
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