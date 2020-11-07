Боец UFC бросил своего тренера через бедро, празднуя победу

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На турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 13 в Лас-Вегасе молдавский боец Александр Романов одержал победу над бразильцем Маркосом Рожерио де Лима.

Он победил оппонента уже в первом раунде удушающим приёмом. При 13 выигранных боях спортсмен из Молдавии остаётся непобеждённым.

Празднуя успех, он на радостях обнял своего тренера и бросил его через бедро. Видео этого забавного эпизода опубликовано в Instagram ESPN MMA.

Стоит отметить, что бой Романова с бразильцем прошёл в рамках предварительного карда турнира. Главным событием вечера станет поединок Тиаго Сантоса и Гловера Тейшейры, оба также представляют Бразилию.

Ранее NEWS.ru писал, что в основном карде Vegas 13 свой бой провёл белорус Андрей Орловский. Он победил по очкам канадца Таннера Боссера.