Боец Bellator отказался от $250 тыс. в год ради продолжения карьеры в ММА

Американский боец Bellator, выступающий в полулёгком весе, Тайван Клэкстон рассказал, как отказался от высокооплачиваемой работы ради продолжения бойцовской карьеры.
Сегодня мне предложили должность девелопера за $250 тыс в год. Я прошёл собеседование для смеха и чтобы протестировать мои знания — и в итоге получил предложение. Но сегодня я решил, что я буду по основной специальности бойцом и девелопером по совместительству, по крайней мере, пока я не услышу «и новый чемпион...», — написал Клэкстон в Twitter.
Клэкстон дебютировал в Bellator в 2017 году и имеет рекорд 6-2, причём проиграл два из последних четырёх поединков и, по оценкам тренера Конора Макгрегора Джона Каваны, зарабатывает явно меньше $100 тыс. в год.
Как писал NEWS.ru, бывший боец UFC и спарринг-партнёр Конора Макгрегора Артём Лобов 12 декабря в Марселе проведёт первый бой по правилам ММА с 2018 года.
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