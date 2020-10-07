Боец Bellator отказался от $250 тыс. в год ради продолжения карьеры в ММА

https://static.news.ru/photo/7feba58a-08bf-11eb-a496-fa163e074e61_660.jpg Тайван Клэкстон Фото: tclax149/instagram.com

Американский боец Bellator, выступающий в полулёгком весе, Тайван Клэкстон рассказал, как отказался от высокооплачиваемой работы ради продолжения бойцовской карьеры.

Сегодня мне предложили должность девелопера за $250 тыс в год. Я прошёл собеседование для смеха и чтобы протестировать мои знания — и в итоге получил предложение. Но сегодня я решил, что я буду по основной специальности бойцом и девелопером по совместительству, по крайней мере, пока я не услышу «и новый чемпион...», — написал Клэкстон в Twitter.

Клэкстон дебютировал в Bellator в 2017 году и имеет рекорд 6-2, причём проиграл два из последних четырёх поединков и, по оценкам тренера Конора Макгрегора Джона Каваны, зарабатывает явно меньше $100 тыс. в год.

Как писал NEWS.ru, бывший боец UFC и спарринг-партнёр Конора Макгрегора Артём Лобов 12 декабря в Марселе проведёт первый бой по правилам ММА с 2018 года.