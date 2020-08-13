Белорусский спортсмен рассказал о беспределе правоохранителей

https://static.news.ru/photo/348579b0-dd5c-11ea-9a63-fa163e074e61_660.jpg Пётр Романкевич Фото: Пётр Романкевич/vk.com

Белорусский кикбоскёр Пётр Романкевич поделился подробностями задержания правоохранительными органами своего друга и коллеги Алексея Кудина в городе Молодечно.

Подъехала машина, он начал убегать, но они его догнали, дали по ногам. Он встал и начал отбиваться. В него начали стрелять резиновыми пулями. Впятером добили его и забросили в машину. Конечно, из этой истории многое раздули, якобы приехали домой и покалечили на всю жизнь. Ему сильно рассекли руку и наложили восемь швов, — рассказал Романкевич.

Также спортсмен добавил, что его коллеге грозит серьёзный срок за нападение на сотрудника милиции, хотя он всего лишь защищался и что такого беспредела в Белоруссии ещё не было.

Как сообщал NEWS.ru, 12 августа в ходе акции протеста был задержан известный белорусский боец, заслуженный мастер спорта Алексей Кудин в его родном городе Молодечно. В настоящий момент он находится в СИЗО и ждёт адвоката.