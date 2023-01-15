Baza: найденный мертвым в вагоне поезда боец ММА Гаглоев был задушен

Фото: YouTube

Георгий Гаглоев

Telegram-канал Baza сообщил, что российский боец ММА Георгий Гаглоев, найденный мертвым в вагоне поезда Москва – Владикавказ, был задушен подушкой. По данным канала, убийство может быть связано с поисками Гаглоевым своей родственницы, пропавшей год назад.

Речь идет о Римме Гаглоевой, известной на Северном Кавказе гадалки. Она пропала вместе со своим помощником в начале февраля 2022 года по дороге из Чечни в Северную Осетию. Ее автомобиль был найден на одной из АЗС в Ингушетии. Исчезновение Гаглоевой вызвало большой резонанс на Кавказе, поскольку среди ее клиентов были высокопоставленные чиновники и бизнесмены.

Георгий Гаглоев родился в Северной Осетии. Он провел три боя в поп-ММА. Встречался на ринге с такими бойцами, как Саймумин «Метро Люблино» Мадиев, Ибрагим Ильясов, Лейва «Виллагра» Даниел Иван. Все три боя Гаглоев проиграл.

Тело бойца без признаков жизни было обнаружено в вагоне поезда во время остановки в Ростове-на-Дону. За ним выехали родственники.