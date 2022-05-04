Александр Поветкин: сказал Усику: «Посмотри на Донбасс и Луганск» Русский Витязь рассказал о разговоре с лучшим боксёром Украины

Александр Поветкин / Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по боксу Александр Поветкин в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал о том, чем он занимается после завершения карьеры. Спортсмен признался, что до сих пор испытывает проблемы со зрением. Также Поветкин сообщил, что будет болеть за украинца Александра Усика и россиянина Дмитрия Бивола в их ближайших поединках с Энтони Джошуа и Саулем Альваресом соответственно.

— Александр, у многих боксёров после завершения карьеры начинают чесаться руки, хочется вернуться на ринг. Как у вас?

— Конечно, хочется. Физкультурой буду заниматься и обязательно стоять в парах.

— Чем занимаетесь сейчас?

— Пока занимаюсь здоровьем.

— Восстановление последствий после перенесённого COVID-19?

— Да. Давление у меня нормальное. Зрение становится лучше (Поветкин поднимает руку на уровень лица и отводит её в сторону). Раньше вообще руку не видел, а теперь вижу, но она двоится.

— Это в таком состоянии вы выходили на Диллиана Уайта?

— Тогда я вообще ничего не видел. Это сейчас уже более-менее нормально. Я совершил ошибку, что согласился на этот бой. Надо было отложить бой и до конца вылечиться.

Диллиан Уайт Matt Davies/Pximages/Global Look Press

— Можете рассказать о перспективах чемпиона России и чемпиона мира Марка Петровского?

— Хороший и сильный парень. Всё будет зависеть в ринге от него самого. Я смотрел его поединки на чемпионате мира. Он красиво выиграл и многое сделал. Профессиональный бой у него недавно был. Не помню с кем...

— С кенийцем Коллинсом Ойялом в Москве? Встреча, которую остановили после второго раунда.

— Да. Я думаю, что Петровский — сильный и хороший боец.

— Кто является лучшим тяжеловесом России после того, как вы завершили карьеру?

— Трудно сказать. Мурат Гассиев — сильный боксёр, но он давно не выступал. Про Петровского я уже сказал. Сергей Харитонов больше выступает по ММА. Он только на год младше меня, возрастной.

— Вы с ним ещё вместе тренировались?

— Тренировались, общаемся, дружим.

— У вас на каком-то этапе карьеры были мысли попробовать себя в профессиональном кикбоксинге или ММА?

— Нет. Бокс — это олимпийский вид спорта. Я много выступал по кикбоксингу и помню, сколько соревнований проводится в одном и другом виде спорта. Бокс лучше развивался и развивается. Турниров было больше и больше классных спортсменов. Что уж говорить, олимпийский вид спорта, массовый.

— Какой поединок вам больше всего запомнился в любительской карьере?

— Наверное, чемпионат мира. В финале я победил кубинца Педро Карриона. Я выиграл у него в два очка. Тогда считали по ударам. Звание чемпиона мира — это было нечто. Олимпиаду я выиграл легко, а мировое первенство далось мне непросто.

— Хотел спросить и про Олимпиаду. В 2004 году вы выходили на финал против египтянина Мухаммеда Али, но уже было объявлено, что ваш соперник на ринг не выйдет. Было ли ощущение разочарования от этого?

— Честно, очень хотелось боя. Тем более мы ранее боксировали, и я его побеждал. То, что поединка не было, чего-то не хватило. Всё-таки это Олимпиада. Хотелось финала.

— Есть какие-то сожаления о профессиональной карьере?

— Нет. Трудно даже рассуждать. Что было, то и было. Что-то можно было поменять. Но как есть. Всё нормально. Я считаю, что карьера была долгой и успешной. На высшем уровне.

Александр Поветкин Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

— Конкретно о не состоявшемся поединке с Деонтеем Уайлдером.

— Очень хотелось с ним встретиться. Его нельзя недооценивать, очень сильно бьющий боксёр. Но сложилось всё непонятно. Какой-то допинг. Для меня эта история неясная. Я уверен, что ничего принимать не мог. Нашли какие-то нанограммы два раза подряд. И почему-то перед боем. Мне это непонятно.

— Кто для вас сейчас самый лучший тяжеловес в профессиональном боксе? Тайсон Фьюри или Александр Усик?

— Трудно сказать. При любых раскладах я буду за Усика болеть.

— Его жена говорила, что вы Александру звонили после 24 февраля. Можете рассказать, о чём был диалог?

— Мы немного переписывались. У него свой настрой. Ничего плохого не могу про него сказать. Это его сторона. Я говорил: посмотри на Донбасс, на Луганск. Сколько детей там погибло. Ваших, украинских. Как медали с ветеранов срывали. Это нормально? Забыли, кто войну выиграл. Но то, что Украина — братский наш народ, я говорю до сих пор. С его супругой я вообще не говорил. С ней я никогда не общался и ничего плохого сказать не могу. Саша — сильный и хороший спортсмен. Ничего плохого про него сказать не могу.

— Усик будет фаворитом в поединке с Джошуа?

— Для меня будет, а так — не знаю.

— Фьюри ушёл окончательно или подогревает интерес?

— Трудно говорить. Будет интересный и выгодный бой, он согласится.

— Вам был бы интересен его поединок с Фрэнсисом Нганну?

— Не знаю, зачем боксёру такой бой. Его решение.

— Какие шансы у Дмитрия Бивола победить Сауля Альвареса?

— Я буду за Бивола болеть, однозначно. У него будут все возможности для победы. Всё есть.

Дмитрий Бивол Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

— Даже выиграть по очкам в США?

— Он может выиграть по очкам, может нокаутировать. Бивол — очень техничный парень. Что мне нравится. У меня такое было, я пропущу — и начинаю злиться и лезть вперёд, работать, пропускать ещё больше. Бивол же всегда осторожен, спокоен и уверен в себе. Это правильно.

— Расскажите, за какими боксёрами вам нравится следить?

— Я всегда слежу за нашими боксёрами. За каждым. Например, за Серёгой Ковалёвым, когда он выступал. Сейчас у него вроде бой.

— Да. Он будет драться с Тервелом Пулевым, братом Кубрата Пулева. Будут боксировать в первом тяжёлом весе. Есть перспективы у 39-летнего Ковалёва?

— Думаю, что он постоянно тренировался, поэтому покажет хорошую форму.