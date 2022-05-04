Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по боксу Александр Поветкин в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал о том, чем он занимается после завершения карьеры. Спортсмен признался, что до сих пор испытывает проблемы со зрением. Также Поветкин сообщил, что будет болеть за украинца Александра Усика и россиянина Дмитрия Бивола в их ближайших поединках с Энтони Джошуа и Саулем Альваресом соответственно.
— Александр, у многих боксёров после завершения карьеры начинают чесаться руки, хочется вернуться на ринг. Как у вас?
— Конечно, хочется. Физкультурой буду заниматься и обязательно стоять в парах.
— Чем занимаетесь сейчас?
— Пока занимаюсь здоровьем.
— Восстановление последствий после перенесённого COVID-19?
— Да. Давление у меня нормальное. Зрение становится лучше (Поветкин поднимает руку на уровень лица и отводит её в сторону). Раньше вообще руку не видел, а теперь вижу, но она двоится.
— Это в таком состоянии вы выходили на Диллиана Уайта?
— Тогда я вообще ничего не видел. Это сейчас уже более-менее нормально. Я совершил ошибку, что согласился на этот бой. Надо было отложить бой и до конца вылечиться.
— Можете рассказать о перспективах чемпиона России и чемпиона мира Марка Петровского?
— Хороший и сильный парень. Всё будет зависеть в ринге от него самого. Я смотрел его поединки на чемпионате мира. Он красиво выиграл и многое сделал. Профессиональный бой у него недавно был. Не помню с кем...
— С кенийцем Коллинсом Ойялом в Москве? Встреча, которую остановили после второго раунда.
— Да. Я думаю, что Петровский — сильный и хороший боец.
— Кто является лучшим тяжеловесом России после того, как вы завершили карьеру?
— Трудно сказать. Мурат Гассиев — сильный боксёр, но он давно не выступал. Про Петровского я уже сказал. Сергей Харитонов больше выступает по ММА. Он только на год младше меня, возрастной.
— Вы с ним ещё вместе тренировались?
— Тренировались, общаемся, дружим.
— У вас на каком-то этапе карьеры были мысли попробовать себя в профессиональном кикбоксинге или ММА?
— Нет. Бокс — это олимпийский вид спорта. Я много выступал по кикбоксингу и помню, сколько соревнований проводится в одном и другом виде спорта. Бокс лучше развивался и развивается. Турниров было больше и больше классных спортсменов. Что уж говорить, олимпийский вид спорта, массовый.
— Какой поединок вам больше всего запомнился в любительской карьере?
— Наверное, чемпионат мира. В финале я победил кубинца Педро Карриона. Я выиграл у него в два очка. Тогда считали по ударам. Звание чемпиона мира — это было нечто. Олимпиаду я выиграл легко, а мировое первенство далось мне непросто.
— Хотел спросить и про Олимпиаду. В 2004 году вы выходили на финал против египтянина Мухаммеда Али, но уже было объявлено, что ваш соперник на ринг не выйдет. Было ли ощущение разочарования от этого?
— Честно, очень хотелось боя. Тем более мы ранее боксировали, и я его побеждал. То, что поединка не было, чего-то не хватило. Всё-таки это Олимпиада. Хотелось финала.
— Есть какие-то сожаления о профессиональной карьере?
— Нет. Трудно даже рассуждать. Что было, то и было. Что-то можно было поменять. Но как есть. Всё нормально. Я считаю, что карьера была долгой и успешной. На высшем уровне.
— Конкретно о не состоявшемся поединке с Деонтеем Уайлдером.
— Очень хотелось с ним встретиться. Его нельзя недооценивать, очень сильно бьющий боксёр. Но сложилось всё непонятно. Какой-то допинг. Для меня эта история неясная. Я уверен, что ничего принимать не мог. Нашли какие-то нанограммы два раза подряд. И почему-то перед боем. Мне это непонятно.
— Кто для вас сейчас самый лучший тяжеловес в профессиональном боксе? Тайсон Фьюри или Александр Усик?
— Трудно сказать. При любых раскладах я буду за Усика болеть.
— Его жена говорила, что вы Александру звонили после 24 февраля. Можете рассказать, о чём был диалог?
— Мы немного переписывались. У него свой настрой. Ничего плохого не могу про него сказать. Это его сторона. Я говорил: посмотри на Донбасс, на Луганск. Сколько детей там погибло. Ваших, украинских. Как медали с ветеранов срывали. Это нормально? Забыли, кто войну выиграл. Но то, что Украина — братский наш народ, я говорю до сих пор. С его супругой я вообще не говорил. С ней я никогда не общался и ничего плохого сказать не могу. Саша — сильный и хороший спортсмен. Ничего плохого про него сказать не могу.
— Усик будет фаворитом в поединке с Джошуа?
— Для меня будет, а так — не знаю.
— Фьюри ушёл окончательно или подогревает интерес?
— Трудно говорить. Будет интересный и выгодный бой, он согласится.
— Вам был бы интересен его поединок с Фрэнсисом Нганну?
— Не знаю, зачем боксёру такой бой. Его решение.
— Какие шансы у Дмитрия Бивола победить Сауля Альвареса?
— Я буду за Бивола болеть, однозначно. У него будут все возможности для победы. Всё есть.
— Даже выиграть по очкам в США?
— Он может выиграть по очкам, может нокаутировать. Бивол — очень техничный парень. Что мне нравится. У меня такое было, я пропущу — и начинаю злиться и лезть вперёд, работать, пропускать ещё больше. Бивол же всегда осторожен, спокоен и уверен в себе. Это правильно.
— Расскажите, за какими боксёрами вам нравится следить?
— Я всегда слежу за нашими боксёрами. За каждым. Например, за Серёгой Ковалёвым, когда он выступал. Сейчас у него вроде бой.
— Да. Он будет драться с Тервелом Пулевым, братом Кубрата Пулева. Будут боксировать в первом тяжёлом весе. Есть перспективы у 39-летнего Ковалёва?
— Думаю, что он постоянно тренировался, поэтому покажет хорошую форму.