Хрюнов назвал причину скандальной остановки боя чемпиона мира Петровского

Российский спортивный менеджер Владимир Хрюнов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru объяснил причину остановки скандального поединка между россиянином Марком Петровским и кенийцем Коллинсом Ойялом. Функционер заявил, что остановка была вызвана тем, что африканец сдал положительный тест на гепатит и был предупреждён, что в случае появления крови встреча будет прекращена.

За час до боя пришли анализы, что у соперника Марка Петровского неактивный гепатит. В раздевалке мы пришли к соглашению с самим боксёром, что как только появляется кровь, поединок будет остановлен. Это было в присутствии супервайзера, который договорился с ним. Как только врач обнаружил кровь, поединок был остановлен. Дальше был артистизм и желание кенийца провести реванш, — сказал Хрюнов.

После второго раунда поединок Петровского и Ойялы был остановлен по рекомендации врача. Это решение вызвало непонимание со стороны африканца. Он начал кричать: «Почему?» — и долго ходил по рингу, не желая его покидать. Некоторое время кениец демонстративно лежал и продолжал кричать. После этого он стал отжиматься, всем видом показывая, что никаких проблем со здоровьем у него нет. При этом публика поддержала боксёра из Кении.

Таким образом, Марк Петровский одержал первую победу в карьере на профессиональном ринге, а Коллинс Ойял потерпел второе поражение при одной ничьей и шести победах.