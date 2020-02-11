https://static.news.ru/photo/0400e700-4ca9-11ea-92bb-fa163e074e61_660.jpg Александр Емельяненко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец Александр Емельяненко рассказал, как пройдёт его бой с Магомедом Исмаиловым, который станет главным событием турнира ACA 107 GrandPower в Москве, запланированного на 3 апреля.

Я конечно же его побью, он драться не умеет. Он в весе 80 кг еле ходил, пять минут отстоял на татами, сдох. А что будет при весе в 100 кг. Он через 20 секунд боя сдохнет, — приводит слова Емельяненко пресс-служба лиги АСА.

Также боец отметил, что Исмаилов будет прыгать в ноги, тянуть к сетке, упираться, терять силы и искать кислород.

В рамках раскрутки боя Емельяненко и Исмаилова в Москве прошла пресс-конференция, которая по стилю напомнила КВН.