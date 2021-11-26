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Единоборства

Александр Емельяненко оказался на 11 килограммов тяжелее Сантоса перед боем

16:10, 26 ноября 2021
Александр Емельяненко оказался на 11 килограммов тяжелее Сантоса перед боем Александр Емельяненко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Вес российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко перед поединком с Марсио Сантосом на турнире AMC Fight Nights 106 составил 115 килограммов. Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на журналиста Игоря Лазорина, российский боец успешно прошёл процедуру взвешивания и готовится к поединку на шоу в Сыктывкаре.

В то же время Сантос, выступающий в среднем весе, оказался всего на 11 килограммов легче своего противника. Весы показали 104 килограмма. И это при том, что рост Марсио составляет 173 сантиметра.

За свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 37 боёв, в которых одержал 29 побед (25 — досрочно), потерпел восемь поражений, а ещё одна схватка была признана несостоявшейся. Александр известен по выступлениям в японском промоушене PRIDE, в 2010 году победил Энди Бегтссона и взял пояс чемпиона ProFC.

Ранее бывший боец ММА Олег Тактаров заявил, что при советской системе самбисты тренировались гораздо больше, чем сейчас. По его словам, занятия проходили на пределе возможностей.

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