«Алджа, не мороси»: Пётр Ян в истории с бомжом подтвердил дерзкую репутацию

Чемпионы UFC из России и бездомные люди в трущобах — две вроде бы абсолютно несочетаемые категории людей. В реальности они оказались очень даже совместимыми и стали частью скандала дважды. На этот раз отличился Пётр Ян, через два года после Хабиба Нурмагомедова. Расскажем про обе эти истории, сравним их и сделаем выводы.



«Моральное насилие над больным — класс»

Пётр Ян никогда не имел репутацию интеллигента-академика, он парень довольно дерзкий. В личном общении у меня произошло несколько историй с ним: однажды боец прервал интервью по Skype в самом начале, когда ему показалось, что у меня заспанное лицо. Но это случилось в 07:00 утра, каким ему ещё быть?! Я же не в Таиланде, как он. И ещё один случай был связан с дерзкими сообщениями в WhatsApp после того, как он не ответил на звонок. Ничего ужасного в обеих ситуациях не произошло, после этого мы много раз общались, обсуждали те истории с улыбкой. Но мораль заключается в том, что Пётр — человек довольно резкий, не самый интеллектуальный, хотя и не злой.

Сейчас он выложил в сторис Instagram видео, где подошёл к темнокожему бездомному, назвал его Алджа — по имени будущего соперника Алджемейна Стерлинга — и по-русски стал закидывать его фразами на бандитском сленге: «не мороси», «не исполняй». Нет 100-процентной уверенности, что это делает лично Пётр, но голос крайне похож на его. Да и кому бы ещё пришло в голову подходить к темнокожему бомжу и называть его Алджа, если не тому, кому драться со Стерлингом через месяц? Их бой запланирован на 6 марта.

Видео пришлось удалить из-за злых комментариев, но копия оказалась у Стерлинга, который опубликовал его у себя в Twitter. И гневные комментарии продолжились там.

Lmfao damnn Pull-Out Pete got jokes?!

. @PetrYanUFC I knew you deleted something you little weasel https://t.co/IpWhwVyZib — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) February 1, 2021

Вот что пишут под видео:

«Моральное насилие над бездомным и больным и немного расизма — класс».

«Ужасное поведение от Яна: можно говорить всякий треш и сохранять лицо, но смеяться над бездомным — это низко».

«Не думал, что скажу это, но надеюсь, что Стерлинг сделает Яну больно, прежде чем отправит спать».

«Алджемейн, покажи ему, что такое поведение неприемлемо».

Единственный комментарий, который можно увидеть в поддержку Петра и который собрал прилично лайков, — это высказывание пользователя Not Petr Yan:

«Я не думал, что это расизм. Я думаю, что это некрасиво, но думаю, что он это сделал из-за длинных волос и бороды этого человека».

Надо сказать, что внешне тот бездомный действительно похож на Стерлинга, но это не значит, что до него нужно было докапываться на незнакомом ему языке, пугать его и заставлять уходить. Шутка ужасная, тут и спорить не о чем. Скорее всего, Яну это уже объяснили. Сам он комментариев пока не давал, на телефон не отвечает и даже собственную пиар-службу уже две недели игнорирует. Ту самую, которая в том числе привела его на «Вечерний Ургант» в прошлом году.

У них в России так принято что ли?

Ещё один важный момент истории с Яном и бомжом — то, что это не первое подобное видео с участием российского чемпиона UFC. Два года назад Хабиб Нурмагомедов отличился похожей историей, когда заставил бездомного отжиматься за деньги и снимал это на видео в компании ребят из своего окружения. Об этом тоже вспомнили в комментариях и даже прикрепили видео с вопросом: «У них в России так принято?».

For those wondering, this is what Tony Ferguson was referring to when he said that Khabib was forcing homeless men to do push ups.



This happened back in 2018 pic.twitter.com/juoJ9j0Yg7 — Johnny (@JohnnyNoChill) March 7, 2020

За эти две истории бойцов пристыдили, обе не лучшим образом сказались на их имидже, но в конце концов не заслонили их успехов в клетке. Хабиба как обожали миллионы, так и обожают, а хейтеров у него и без таких историй хватает. Ян пока только идёт к такой популярности, но теперь даже в России к нему отношение стало чуть хуже. Появился ещё один повод пенять ему на не самый позитивный моральный облик, хотя он никогда и не был идеальным.

Надо сказать, что в плане пиара российские бойцы UFC — не самые примерные ребята. Драться они умеют не хуже других, но в работе с аудиторией им есть чему поучиться у коллег из Штатов. Там спортсмены лучше себе представляют, что такое позитивный имидж и как он важен для карьеры. Тот же Джон Джонс в прошлом году собрал много респекта за видео, где попытался не дать вандалам разгромить улицы его города в рамках протестов движения Black Lives Matter. Например, Даниэль Кормье — вообще примерный боец, добившийся максимальных успехов в спорте и сохранивший почти идеальный имидж.

У нас таких примеров пока нет. Фёдор Емельяненко в этом плане очень осторожен, но даже к нему есть вопросы из-за другой крайности: для спортсмена своего уровня он слишком закрытый и непубличный. Это его право, но с точки зрения правил индустрии это не очень правильно.

История Петра Яна получилась довольно громкой, это его ошибка, но она не станет роковой, если боец сделает правильные выводы и продолжит побеждать.