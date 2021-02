«Алджа, не мороси»: Пётр Ян в истории с бомжом подтвердил дерзкую репутацию

Пётр Ян никогда не имел репутацию интеллигента-академика, он парень довольно дерзкий. В личном общении у меня произошло несколько историй с ним: однажды боец прервал интервью по Skype в самом начале, когда ему показалось, что у меня заспанное лицо. Но это случилось в 07:00 утра, каким ему ещё быть?! Я же не в Таиланде, как он. И ещё один случай был связан с дерзкими сообщениями в WhatsApp после того, как он не ответил на звонок. Ничего ужасного в обеих ситуациях не произошло, после этого мы много раз общались, обсуждали те истории с улыбкой. Но мораль заключается в том, что Пётр — человек довольно резкий, не самый интеллектуальный, хотя и не злой.

Сейчас он выложил в сторис Instagram видео, где подошёл к темнокожему бездомному, назвал его Алджа — по имени будущего соперника Алджемейна Стерлинга — и по-русски стал закидывать его фразами на бандитском сленге: «не мороси», «не исполняй». Нет 100-процентной уверенности, что это делает лично Пётр, но голос крайне похож на его. Да и кому бы ещё пришло в голову подходить к темнокожему бомжу и называть его Алджа, если не тому, кому драться со Стерлингом через месяц? Их бой запланирован на 6 марта.

Видео пришлось удалить из-за злых комментариев, но копия оказалась у Стерлинга, который опубликовал его у себя в Twitter. И гневные комментарии продолжились там.

Lmfao damnn Pull-Out Pete got jokes?! . @PetrYanUFC I knew you deleted something you little weasel https://t.co/IpWhwVyZib

Вот что пишут под видео:

«Моральное насилие над бездомным и больным и немного расизма — класс».

«Ужасное поведение от Яна: можно говорить всякий треш и сохранять лицо, но смеяться над бездомным — это низко».

«Не думал, что скажу это, но надеюсь, что Стерлинг сделает Яну больно, прежде чем отправит спать».

«Алджемейн, покажи ему, что такое поведение неприемлемо».

Единственный комментарий, который можно увидеть в поддержку Петра и который собрал прилично лайков, — это высказывание пользователя Not Petr Yan:

«Я не думал, что это расизм. Я думаю, что это некрасиво, но думаю, что он это сделал из-за длинных волос и бороды этого человека».

Надо сказать, что внешне тот бездомный действительно похож на Стерлинга, но это не значит, что до него нужно было докапываться на незнакомом ему языке, пугать его и заставлять уходить. Шутка ужасная, тут и спорить не о чем. Скорее всего, Яну это уже объяснили. Сам он комментариев пока не давал, на телефон не отвечает и даже собственную пиар-службу уже две недели игнорирует. Ту самую, которая в том числе привела его на «Вечерний Ургант» в прошлом году.

Ещё один важный момент истории с Яном и бомжом — то, что это не первое подобное видео с участием российского чемпиона UFC. Два года назад Хабиб Нурмагомедов отличился похожей историей, когда заставил бездомного отжиматься за деньги и снимал это на видео в компании ребят из своего окружения. Об этом тоже вспомнили в комментариях и даже прикрепили видео с вопросом: «У них в России так принято?».