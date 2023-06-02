Новая Diablo IV: как купить, скачать, поиграть в России Универсальный гайд для пользователей ПК, Xbox и PlayStation

Фото: Blizzard Entertainment

Открылся ранний доступ к Diablo IV — лучшей игре компании Blizzard Entertainment со времен World of Warcraft, по версии журнала Windows Central. Она получила 88 баллов на Metacritic на основе 27 рецензий.

Diablo IV появится в общем доступе 6 июня на ПК, консолях PlayStation 4 и 5, Xbox One и Xbox Series. Официально в России ее не купить — студия Blizzard Entertainment прекратила продажи в нашей стране в 2022 году. NEWS.ru разбирался, как обойти ограничения и скачать цифровую версию Diablo IV на популярных платформах.

Что нового будет в Diablo IV

Новая часть Diablo вернется к классической мрачной атмосфере первых двух частей. Обновленная графика в подземельях призвана удивить игроков разнообразием. Алгоритм создания данжей из третьей части был полностью переработан. Что касается развития персонажа, то она будет включать инновационную систему талантов и механику инкрустирования рун.

Разработчики заявили пять классов: Варвар, Друид, Волшебница, Разбойник, Некромант. У каждого из них уникальная боевка и механики.

В новой части Diablo пользователь не сможет найти древние предметы. Вместо этого создатели реализовали систему, где игрок сам может создавать уникальную экипировку, прикрепляя легендарные атрибуты на выбранный элемент снаряжения. Также в новой серии монстры разделены на определенные семейства, которые имеют общий стиль ведения боя.

Мультиплеер позволяет играть вчетвером или вдвоем на одном экране. Для PVP-боев предусмотрены специальные арены.

Как купить Diablo IV на ПК в России

Скачать Diablo IV на ПК в России можно через игровой сервис Battle.net. Для учетных записей из РФ покупка невозможна.

Рекомендуется создать новый, зарубежный аккаунт, а не менять регион в существующем — это может грозить блокировкой и удалением учетной записи с предыдущими покупками.

В европейских аккаунтах цена выше, но есть опция пополнения через карты пополнения в евро — продаются на популярных маркетплейсах.

Создавать казахстанский аккаунт наиболее предпочтительно — для региона доступны видеоигры с русским переводом и есть возможность привязать номер телефона с префиксом «+7».

Создаем профиль в Battle.net

Выбираем регион Казахстан

Вводим почту и телефон

Переходим на почту, подтверждаем аккаунт

Фото: Blizzard Entertainment

Сложности для пользователей из России начинаются при пополнении кошелька — переводить нужно с карты банка Казахстана и обязательно в тенге.

Если казахстанской банковской карты нет, для пополнения счета можно воспользоваться услугами посредников.

Услуги посредников предоставляют биржи игровых ценностей FunPay и Plati.Market. Сервисы позволяют найти человека, который за комиссию пополнит ваш кошелек на Battle.net или продаст аккаунт с уже купленной Diablo IV.

NEWS.ru не предлагает услуг, связанных с получением упомянутой игры, не призывает пользоваться и совершать с третьими лицами сделок в отношении игры. Любые действия в отношении игры, включая возможные платежи, пользователи осуществляют на свой страх и риск.

Оплата производится по принципам безопасной сделки — средства замораживаются на счету биржи до выполнения условий заказа продавцом. Критериями надежности посредников служат отзывы, дата регистрации и статистика сделок. Курс обмена на биржах примерно в 1,5 раза выше, чем у ЦБ РФ.

Как пополнить кошелек Battle.net

Заходим на FunPay или Plati.Market

Выбираем услугу «пополнить кошелек Battle.net»

Выбираем валюту пополнения — казахстанский тенге

Изучаем условия и продавцов

Оформляем сделку и следуем инструкциям продавца

Закрываем сделку — продавец получает оплату

Обратите внимание, что продавцу нужно предоставить доступ к аккаунту, чтобы он пополнил счет со своей карты. После поступления средств пароль рекомендуется сменить.

Фото: Blizzard Entertainment

Как купить Diablo IV на PlayStation

На консолях PlayStation покупать Diablo IV лучше через турецкий PS Store — цены там ниже европейских, а инструменты оплаты проще.

Создаем новый аккаунт

Вводим адрес электронной почты

Выбираем имя и дату рождения

Выбираем регион проживания Turkey

Выбираем язык — английский

Вводим реальный турецкий адрес и индекс (рекомендуется искать на Google Maps)

Проверяем почту, подтверждаем аккаунт

Турецкий PS Store принимает только лиры. Если у вас нет турецкой карты, пополнить бумажник можно через посредников на бирже FunPay и Plati.Market.

Принцип такой же, как с пополнением Battle.net.

Заходим на FunPay или Plati.Market

Выбираем услугу «пополнить бумажник PS Store»

Выбираем валюту пополнения — турецкая лира

Изучаем условия и продавцов

Оформляем сделку и следуем инструкциям

Закрываем сделку — продавец получает оплату

Фото: Blizzard Entertainment

Как купить Diablo IV на Xbox

Онлайн-сервис Xbox Live по-прежнему принимает цифровые ключи активации на российских аккаунтах. Так что для покупки Diablo IV на Xbox создавать зарубежный аккаунт не нужно.

Чтобы приобрести игру на Xbox, достаточно купить электронный ключ на любом маркетплейсе (Avito, «Яндекс.Маркет» и других). Внимательно изучайте профили продавцов, чтобы не попасть на мошенников.

Далее нужно войти в аккаунт Xbox Live и ввести цифровой код — Diablo IV станет доступна для скачивания.

Фото: Blizzard Entertainment

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