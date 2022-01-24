Нетронутый уголок: как москвичу увидеть оленей и лис

В Центральном детском мире на Лубянке в Москве открылся первый в России официальный магазин, посвящённый фильмам о Гарри Поттере. Он расположился на балконе второго этажа с видом на главный атриум и знаменитые механические часы.

В Центральном детском мире на Лубянке в Москве открылся первый в России официальный магазин, посвящённый фильмам о Гарри Поттере. Он расположился на балконе второго этажа с видом на главный атриум...