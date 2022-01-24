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Нетронутый уголок: как москвичу увидеть оленей и лис
Life Style

Нетронутый уголок: как москвичу увидеть оленей и лис

12:35, 24 января 2022
Фото: Андрей Егоршев/NEWS.ru
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Новый год уже наступил, но чудеса всё ещё продолжаются. Фотокорреспондент NEWS.RU посетил оленью ферму в ближнем Подмосковье с настоящими северными оленями, лисами, собаками хаски и лошадьми и показал, как живут все эти животные. 

Оленья ферма в Дзержинском

Андрей Егоршев/NEWS.ru

Оленья ферма в Дзержинском

Андрей Егоршев/NEWS.ru

Оленья ферма в Дзержинском

Андрей Егоршев/NEWS.ru

Оленья ферма в Дзержинском

Андрей Егоршев/NEWS.ru

Оленья ферма в Дзержинском

Андрей Егоршев/NEWS.ru

Оленья ферма в Дзержинском

Андрей Егоршев/NEWS.ru

Оленья ферма в Дзержинском

Андрей Егоршев/NEWS.ru

Оленья ферма в Дзержинском

Андрей Егоршев/NEWS.ru

Оленья ферма в Дзержинском

Андрей Егоршев/NEWS.ru

Оленья ферма в Дзержинском

Андрей Егоршев/NEWS.ru

Оленья ферма в Дзержинском

Андрей Егоршев/NEWS.ru

Оленья ферма в Дзержинском

Андрей Егоршев/NEWS.ru

Оленья ферма в Дзержинском

Артём Соболев/NEWS.ru

Оленья ферма в Дзержинском

Артём Соболев/NEWS.ru

Оленья ферма в Дзержинском

Артём Соболев/NEWS.ru

Оленья ферма в Дзержинском

Артём Соболев/NEWS.ru

Оленья ферма в Дзержинском

Артём Соболев/NEWS.ru

Оленья ферма в Дзержинском

Артём Соболев/NEWS.ru

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