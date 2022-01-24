Нетронутый уголок: как москвичу увидеть оленей и лис

Новый год уже наступил, но чудеса всё ещё продолжаются. Фотокорреспондент NEWS.RU посетил оленью ферму в ближнем Подмосковье с настоящими северными оленями, лисами, собаками хаски и лошадьми и показал, как живут все эти животные.
Оленья ферма в Дзержинском
Андрей Егоршев/NEWS.ru
Оленья ферма в Дзержинском
Андрей Егоршев/NEWS.ru
Оленья ферма в Дзержинском
Андрей Егоршев/NEWS.ru
Оленья ферма в Дзержинском
Андрей Егоршев/NEWS.ru
Оленья ферма в Дзержинском
Андрей Егоршев/NEWS.ru
Оленья ферма в Дзержинском
Андрей Егоршев/NEWS.ru
Оленья ферма в Дзержинском
Андрей Егоршев/NEWS.ru
Оленья ферма в Дзержинском
Андрей Егоршев/NEWS.ru
Оленья ферма в Дзержинском
Андрей Егоршев/NEWS.ru
Оленья ферма в Дзержинском
Андрей Егоршев/NEWS.ru
Оленья ферма в Дзержинском
Андрей Егоршев/NEWS.ru
Оленья ферма в Дзержинском
Андрей Егоршев/NEWS.ru
Оленья ферма в Дзержинском
Артём Соболев/NEWS.ru
Оленья ферма в Дзержинском
Артём Соболев/NEWS.ru
Оленья ферма в Дзержинском
Артём Соболев/NEWS.ru
Оленья ферма в Дзержинском
Артём Соболев/NEWS.ru
Оленья ферма в Дзержинском
Артём Соболев/NEWS.ru
Оленья ферма в Дзержинском
Артём Соболев/NEWS.ru