Эмоциональное падение кота на бок рассмешило пользователей Сети

https://static.news.ru/photo/01871fe4-0626-11eb-9b55-fa163e074e61_660.jpg Фото: imgur.com

Пользователи портала Imgur развеселились от видеозаписи, на которой пушистый котик артистично падает на бок.

На кадрах заметно, как питомец заходит в комнату. Он совершает несколько шагов от двери и с трагизмом валится на бок. При этом кот издаёт забавный писк.

Видеозапись быстро стала вирусной. На данный момент на котика уже посмотрели более 700 тысяч человек. Пользователи Сети посмеялись, что у животного якобы случился «голодный обморок», «сели батарейки» и надо срочно принести ему чего-нибудь вкусненького, чтобы «починить».

У меня кошка так падает. Обычно возле холодильника, — цитирует «Ридус» один из комментариев под видео.

Как ранее писал NEWS.ru, университет Лидса (Великобритания) совместно c туристическим ведомством Австралии провёл исследование, установившее, что наблюдение за милыми животными снижает уровень стресса и беспокойства.