Умер музыкант группы Walk off the Earth Майк Тейлор

Майк Тейлор

Умер участник канадской поп-рок-группы Walk off the Earth Майк Тейлор. Музыкант-мультиинструменталист скончался во сне от естественных причин. У него остались двое детей.

Сообщение о смерти Тейлора появилось на официальной странице коллектива в Facebook.

Группа Walk off the Earth завоевала всемирную популярность в начале 2012 года, после того как на YouTube появилась кавер-версия хита Gotye «Somebody That I Used To Know». Песню они исполнили впятером на одной гитаре. Сейчас у этого видео более 185 млн просмотров.

После этого группа записала ещё несколько клипов, снятых в жанре музыкальной эксцентрики. Одной из особенностей видео и был Майк Тейлор по прозвищу Бородач, который всегда неожиданно появлялся в кадре и начинал играть на различных инструментах.

