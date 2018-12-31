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Умер музыкант группы Walk off the Earth Майк Тейлор

Майк Тейлор twitter.com/@CTVToronto

Майк Тейлор

культура [ версия для печати ]

Умер участник канадской поп-рок-группы Walk off the Earth Майк Тейлор. Музыкант-мультиинструменталист скончался во сне от естественных причин. У него остались двое детей.

Сообщение о смерти Тейлора появилось на официальной странице коллектива в Facebook.

Группа Walk off the Earth завоевала всемирную популярность в начале 2012 года, после того как на YouTube появилась кавер-версия хита Gotye «Somebody That I Used To Know». Песню они исполнили впятером на одной гитаре. Сейчас у этого видео более 185 млн просмотров.

После этого группа записала ещё несколько клипов, снятых в жанре музыкальной эксцентрики. Одной из особенностей видео и был Майк Тейлор по прозвищу Бородач, который всегда неожиданно появлялся в кадре и начинал играть на различных инструментах.

Ранее News.ru сообщил о смерти замминистра транспорта России Сергея Аристова.


#смерть #музыкант
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