Умер замглавы Минтранса России Сергей Аристов

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Замминистра транспорта РФ Сергей Аристов

Заместитель министра транспорта России Сергей Аристов умер 30 декабря после тяжёлой болезни. Высокопоставленному чиновнику было 63 года.

О смерти Аристова сообщила коллегия Минтранса. Глава ведомства Евгений Дитрих уже выразил соболезнования родным и близким. Прощание и погребение пройдут 2 января на Троекуровском кладбище Москвы, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте министерства.

Аристов занимал пост статс-секретаря — заместителя министра транспорта России с декабря 2005 года. До этого он занимал пост замначальника Главного следственного управления Генпрокуратуры РФ.

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