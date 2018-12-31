USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,279 $   Brent53.09 $ Bitcoin3,864.82 $
МОСКВА-3°C03:16
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Умер замглавы Минтранса России Сергей Аристов

Замминистра транспорта РФ Сергей Аристов twitter.com/@avtovokzal_rnd

Замминистра транспорта РФ Сергей Аристов

общество [ версия для печати ]

Заместитель министра транспорта России Сергей Аристов умер 30 декабря после тяжёлой болезни. Высокопоставленному чиновнику было 63 года.

О смерти Аристова сообщила коллегия Минтранса. Глава ведомства Евгений Дитрих уже выразил соболезнования родным и близким. Прощание и погребение пройдут 2 января на Троекуровском кладбище Москвы, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте министерства.

Аристов занимал пост статс-секретаря — заместителя министра транспорта России с декабря 2005 года. До этого он занимал пост замначальника Главного следственного управления Генпрокуратуры РФ.

Как писал News.ru, 30 декабря умер режиссёр, сценарист, продюсер и актёр Ринго Лэм. 


#смерть #чиновник #Минтранс
самое читаемое
в мире
Меланию Трамп высмеяли за «невидимые» брюки
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных


Лента новостей
культура 02:33
Программа «Голубой Ургант» появилась на YouTube
в мире 02:31
Украина обзаведётся высокотехнологичным оружием
общество 01:59
МО опровергло слухи об урезании премии военным из-за храма
общество 01:58
Попавшиеся на взятках чиновники рассказали о Новом годе в СИЗО
в мире 01:14
Юнкер обвинил Евросоюз в вопиющем лицемерии
Другие новости
общество 01:59
МО опровергло слухи об урезании премии военным из-за храма
общество 01:58
Попавшиеся на взятках чиновники рассказали о Новом годе в СИЗО
общество 23:41
СПЧ одобряет упрощённое получение гражданства
общество 21:51
Минздрав поделится с МВД данными о здоровье водителей
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top