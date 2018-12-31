Умер замглавы Минтранса России Сергей Аристов

Заместитель министра транспорта России Сергей Аристов умер 30 декабря после тяжёлой болезни. Высокопоставленному чиновнику было 63 года.
О смерти Аристова сообщила коллегия Минтранса. Глава ведомства Евгений Дитрих уже выразил соболезнования родным и близким. Прощание и погребение пройдут 2 января на Троекуровском кладбище Москвы, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте министерства.
Аристов занимал пост статс-секретаря — заместителя министра транспорта России с декабря 2005 года. До этого он занимал пост замначальника Главного следственного управления Генпрокуратуры РФ.
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