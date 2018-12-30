Умер гонконгский режиссёр Ринго Лэм

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Ринго Лэм

Умер гонконгский режиссёр, сценарист, продюсер и актёр Ринго Лэм.

Знаменитому автору фильмов было 63 года. В последние дни он болел гриппом и принимал лекарства без консультации врачей, сообщает South China Morning Post.

Лэм снял много известных фильмов, в том числе боевик «Город в огне», «Полный контакт», «Общая тревога».

Он работал с такими актерами, как Жан-Клод Ван Дамм, Джеки Чан и Чоу Юньфат.

Ранее News.ru писал, что в Лас-Вегасе скончался известный американский актёр и режиссёр Фрэнк Адонис.