Управляемая посадка на плавучую платформу в Атлантике многоразовой первой ступени американской ракеты Falcon Heavy завершилась неудачей. Перед запуском глава компании SpaceX Илон Маск оценивал шансы на успешную посадку примерно в 50% из-за высокой скорости, с которой она возвращалась на Землю.

По сообщению компании-разработчика, ступень должна была приземлиться на платформу Of Course I Still Love You, находившуюся у берегов Флориды, однако упала в океан. В то же время два многоразовых боковых ускорителя первой ступени совершили успешную посадку на площадке космодрома на мысе Канаверал.

Как писал News.ru, американская сверхмощная ракета-носитель Falcon Heavy с 24 спутниками, исследовательской лабораторией и атомными часами на борту стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Её старт состоялся в 09:30 по московскому времени. Миссия под названием STP-2 предусматривает размещение 24-х спутников на трёх орбитах. В лаборатории будут изучены условия распространения радиосигналов в атмосфере, а также оценены созданные специалистами NASA сверхточные атомные часы.