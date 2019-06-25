Управляемая посадка на плавучую платформу в Атлантике многоразовой первой ступени американской ракеты Falcon Heavy завершилась неудачей. Перед запуском глава компании SpaceX Илон Маск оценивал шансы на успешную посадку примерно в 50% из-за высокой скорости, с которой она возвращалась на Землю.
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Как писал News.ru, американская сверхмощная ракета-носитель Falcon Heavy с 24 спутниками, исследовательской лабораторией и атомными часами на борту стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Её старт состоялся в 09:30 по московскому времени. Миссия под названием STP-2 предусматривает размещение 24-х спутников на трёх орбитах. В лаборатории будут изучены условия распространения радиосигналов в атмосфере, а также оценены созданные специалистами NASA сверхточные атомные часы.