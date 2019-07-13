Германский центр авиации и космонавтики опубликовал на своей странице в Twitter благодарность Роскосмосу за успешный запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» с немецким телескопом eROSITA на борту. Также в посте обозначены пожелания удачного развития проекта.
eROSITA успешно отделился от разгонного блока — все системы работают. Желаем успехов, и спасибо Роскосмосу, — говорится в сообщении.
Ракета «Протон» со «Спектром» была запущена в 15:31 по московскому времени. Через 10 минут обсерватория отделилась от третьей ступени и вышла на целевую орбиту.