https://static.news.ru/photo/a44383c8-a595-11e9-bd3f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Reiner Zensen/imago stock&people/Global Look Press

Германский центр авиации и космонавтики опубликовал на своей странице в Twitter благодарность Роскосмосу за успешный запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» с немецким телескопом eROSITA на борту. Также в посте обозначены пожелания удачного развития проекта.

eROSITA успешно отделился от разгонного блока — все системы работают. Желаем успехов, и спасибо Роскосмосу, — говорится в сообщении.

Ракета «Протон» со «Спектром» была запущена в 15:31 по московскому времени. Через 10 минут обсерватория отделилась от третьей ступени и вышла на целевую орбиту.

#eROSITA wurde erfolgreich von der Oberstufe getrennt - alle Systeme funktionieren. Glückwünsche und Dank an @roscosmos !

Bilder vom Start in #Baikonur von Vadim Burwitz und Victor Doroshenko. pic.twitter.com/XqxAAPIRhR — DLR_de (@DLR_de) 13 июля 2019 г.

Ранее News.ru писал, что карта Вселенной с обсерватории «Спектр-РГ» не будет иметь аналогов ещё около 20 лет. Об этом сообщил руководитель миссии, академик Рашид Сюняев.