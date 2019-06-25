Новая версия картины «Мстители: Финал» выйдет в российский прокат 27 июня.
Зрители смогут посмотреть её в формате IMAX. В расширенную версию вошли вырезанная сцена и обращение создателей фильма.
По словам главы компании Marvel Studios Кевина Файги, картина возвращается только на один уик-энд. В России её покажут в 51 кинотеатре в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск и других. Завершится прокат 30 июня.
Ранее News.ru писал о том, что разработчик Шон Леннаертс (Sean Lennaerts) представил пользователям reddit необычный проект MCU Bible Verse. Созданный энтузиастом сайт превращает каждую строку диалога из 22 фильмов кинематографической вселенной Marvel в отрывок из Библии.