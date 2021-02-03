Кто тут «последний европеец»: что стоит за декриминализацией статьи 280 УК

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Верховному суду вывести из Уголовного кодекса часть 1 статьи 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». NEWS.ru вспоминает частичную декриминализацию другой «экстремистской» статьи — 282 УК РФ — и пытается понять, как на реформу могут среагировать силовые структуры и какие карательные юридические инструменты её заменят.

По итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 10 декабря 2020 года, Владимир Путин предложил ввести административную преюдицию части 1 статьи 280 УК РФ. Это подразумевает, что за совершение деяния сначала следует административная ответственность, а уголовная — лишь при повторном совершении. Исключение в этом случае делается только при наличии отягчающих обстоятельств.

Аналогичным образом в 2019 году были внесены изменения в статью 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». В итоге число осуждённых по ней снизилось в 17 раз : за первое полугодие 2019-го — лишь 12 человек, за аналогичный период 2018 года — 203 человека. В свою очередь после преюдиции статьи 280.1 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности» число приговорённых к тюремному заключению по ней опустилось до нуля.

В этих обстоятельствах 280-я статья стала настоящей «отдушиной» — по ней количество обвинительных приговоров только росло. Так, в первом полугодии 2020 года по 280-й было осуждено 80 человек, а за весь 2019-й — только 145.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель центра мониторинга экстремистской деятельности «Сова» Александр Верховский приветствует возможную декриминализацию статьи. По его словам, её специально сделали слишком размытой, чтобы при желании под неё подходило почти всё что угодно. Однако эксперт отмечает, что власть, если хочет подавить какую-то политическую силу, будь то националисты, экстремисты, «навальнисты» или кто угодно ещё, и так имеет большой выбор инструментов для этого.

Власти расширяют диапазон своих возможностей. Вот они ввели уголовную ответственность для физлиц-иноагентов. Это никакого отношения не имеет к антиэкстремистскому законодательству, но под эту статью тоже совсем не сложно подвести многих людей, которые почему-то кому-то не понравились. Это совершенно другой инструмент — административный, там ответственность за то, что ты не вовремя сдал отчётность, но тем не менее можно угодить на срок от пяти лет. Александр Верховский директор информационно-аналитического центра «Сова» директор информационно-аналитического центра «Сова»

Другого мнения придерживается адвокат Даниил Берман. По его мнению, на фоне «правоприменительной практики, которая сейчас происходит», нельзя всерьёз рассматривать какие-то изменения в некие статьи, которые могли применяться как репрессивные. Берман приводит в качестве примера использование статьи 236 о нарушении санитарных норм против тех, кто митинговал в последние дни (формально запрет на массовые скопления людей из-за коронавируса все ещё не снят). По словам адвоката, она не может применяться к отдельным людям, а только к руководителям организаций.

Вносимые изменения в 280-ю статью — это своеобразный план по гуманизации. Можно в каких-то международных организациях отчитаться, что мы изменили, гуманизировали уголовное законодательство. Но если сравнить, какие статьи применяются по отношению к политзаключённым или к лицам, преследуемым по политическим мотивам, то мы видим, что количество этих статьей стремительно растёт. Даниил Берман адвокат адвокат

Писатель и лидер партии «За правду» Захар Прилепин заявил NEWS.ru, что хоть и не знает о мотивах, стоящих за декриминализацией, он её приветствует.

Многих в России не устраивает тот порядок, который тут установился в 1991 году. Начинаешь выступать против этого — и уже рискуешь нарваться на «экстремистскую» статью. Как ни парадоксально, государство и здесь ведёт себя как в известной поговорке о «последнем европейце» (политик переиначил фразу «правительство — единственный европеец в России». — NEWS.ru). С учётом того, что многие граждане приветствовали бы шаги, наоборот, в сторону ужесточения, поведение государства более чем похвально. Захар Прилепин писатель, политик писатель, политик

Прилепин также призвал не опасаться рисков, которые могут возникнуть в случае преюдиции, так как при том или ином изменении законодательства они всегда неизбежны и нельзя «превращать общество в дисциплинарный санаторий».

Эксперты разделились в прогнозах о том, как на изменения отреагируют силовые структуры. По мнению Александра Верховского, силовики не любят такие реформы и ранее возражали против декриминализации 282-й статьи. Верховский также отмечает, что 280-ю статью «ведёт» ФСБ, но в случае преюдиции ей будет заниматься полиция. Подобные «перекачивания» полномочий всегда вызывают трения, отмечает он.

Даниил Берман считает, что силовые ведомства легко смирятся с изменениями, так как это позволит говорить о гуманизации их деятельности. При этом в политических целях будут применяться другие законы.



В свою очередь писатель Захар Прилепин считает, что пока рано делать прогнозы о том, как будут себя вести силовики.

Время покажет. Сразу во всём искать подвох всё же не стоит. Это такая либеральная привычка, что бы ни произошло, говорить: «Ну, наверняка в другом месте отнимут». Потом не отнимают, люди забывают, но осадочек остаётся, — говорит Прилепин.

Добавим, в 2014 году президент Владимир Путин ужесточил наказания по статьям 282 и 280 УК РФ. Президент подписал поправки, усиливавшие ответственность за распространение сведений экстремистского характера в Интернете и вводившие наказание за финансирование экстремистских организаций.