В чём правда, брат? Где искать достоверные новости в век фейков и соцсетей Социологи зафиксировали резкое падение доверия россиян к ТВ. Почему люди предпочитают искать новости в соцсетях и как найти надёжный источник

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно исследованию Accelerate research международной рекламной группы GroupM, число россиян, которые считают телевидение надёжным источником информации, в марте и апреле 2022 года снизилось с 33% до 23%. В то время как рейтинг доверия к социальным медиа, Telegram-каналам и блогам за тот же период вырос с 19% до 23%. NEWS.ru обсудил результаты исследования с экспертами и спросил их, где искать наиболее правдивые источники информации, по каким критериям выбирать и как на медиапотребление повлияла спецоперация на Украине.

Социолог и научный руководитель Левада-Центра (внесён Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Лев Гудков подтвердил NEWS.ru, что на протяжении последних лет рейтинг доверия россиян к телевидению снижается. По его словам, это происходит из-за «монотонной и однообразной» информации, которая «в меньшей степени стала привлекать внимание людей».

Очень однообразная информация по поводу ситуации на Украине: столько-то уничтожено установок, столько-то уничтожено бойцов ВСУ, столько-то получено гуманитарной помощи. Речь не столько о снижении доверия, сколько о притуплении внимания, — сказал социолог.

10 процентных пунктов — это «очень большое падение», отметил Гудков. Столь крупная цифра настораживает его как профессионала, поскольку подробного описания методов исследования Accelerate research он не нашёл. Однако общий характер настроений аудитории за последние два месяца, по его мнению, соответствует опубликованным данным.

Журналист и телеведущий Владимир Познер тоже усомнился в корректности исследования, но допустил правдоподобность выводов.

Каждый ищет и читает тот источник, который ему нравится, потому что заранее считает, что дела обстоят именно так. Очень мало людей, на мой взгляд, преднамеренно ищут объективную информацию. Не такую, где тебе пытаются доказать, что правильно, а что нет. А такую, где тебе предоставляют фактуру, чтобы ты сам делал выводы. К сожалению, такой журналистики почти нет. Либо ты за это, либо ты за то, — объяснил Владимир Познер NEWS.ru.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий подчеркнул, что сам он предпочитает получать и анализировать информацию из разных источников, в том числе иностранных СМИ.

Лев Гудков рассказал, что важную роль в выборе источников информации играет социальный статус россиян. Так, «люди с высшим образованием, большой социальной активностью, предприимчивостью, информационным горизонтом» ищут альтернативные источники информации и находят их. Долю такой аудитории он оценил в 25%. Для большинства же россиян, по мнению эксперта, телевидение остаётся практически единственным доступным источником информации, и они «смотрят то, что показывают».

Сельское население в основной массе бедное. Для них купить компьютер просто для получения каких-то сведений, расходящихся с телевидением, это роскошь. Причём ненужная в повседневной жизни. Информированность — это вообще очень серьёзная стратегия жизни, — объяснил социолог.

Он добавил, что люди всё меньше хотят разбираться в источниках и качестве информации, потому что «её разнообразие, особенно расходящееся с официальной интерпретацией событий, вызывает сильный психологический дискомфорт».

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв в беседе с NEWS.ru указал на опасные последствия тенденции к повышению доверия аудитории социальным медиа. По его словам, «подобный крен уже был во время пандемии».

Социологи утверждали, что доверие аудитории было больше к различным пабликам в социальных сетях, к YouTube и Telegram. Потом это изменилось. Сейчас, когда идёт мощнейшая информационная война, очень важно беречь аудиторию от фейков, от сообщений, которые сеют панику и смятение в умах, — заявил Владимир Соловьёв.

По мнению главы СЖР, доверия граждан заслуживают сегодня именно официальные медиа. Он объяснил свою точку зрения тем, что «профессиональные журналисты отвечают за свои слова и многократно перепроверяют информацию».

В пандемию, когда появилось много фейков, внимание аудитории переключилось на официальные медиа. Именно там происходила верификация того, о чем писали в соцсетях граждане, занимающиеся самостоятельным творчеством в виде YouTube-блогов, Telegram-каналов и так далее. В нынешней ситуации верификация также происходит у профессионалов. Хотя из-за того, что приходится многократно проверять информацию, Telegram-каналы успевают раньше что-то сообщать. Но насколько им стоит верить — это большой вопрос, — отметил журналист.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Основными факторами, определяющими выбор источника, Владимир Соловьёв назвал привычку узнавать новости из определённого СМИ или канала и удовлетворённость скоростью и качеством получаемой информации. Он обратил внимание, что в непростые исторические периоды, как спецоперация на Украине, аудитория стремится потреблять больше новостей. По словам председателя Союза журналистов, «это хорошо видно по увеличившемуся рейтингу канала „Россия 24“, который круглые сутки выдаёт насколько возможно проверенную информацию».

Лев Гудков заключил, что «в нынешней ситуации обыватель не может оценить достоверность ни одного канала информации». Для формирования объективного мнения о событиях в стране и мире он посоветовал россиянам интересоваться информацией в разных источниках, сравнивать её и сопоставлять свой взгляд с позицией других людей — из ближайшего окружения, а также авторитетных публичных личностей.