Журналисты из РФ и Франции попали под обстрел в Карабахе

https://static.news.ru/photo/29d59a8a-03d7-11eb-9ad8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Госслужба НКР по чрезвычайным ситуациям

В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе пострадали два французских журналиста. Также под обстрел попал их российский коллега.

Речь идёт о корреспондентах Le Monde. Им потребовалась госпитализация. Также «Дождь» сообщает, что под огонь попал заместитель главного редактора телеканала Дмитрий Еловский. Он не пострадал и сейчас находится в бомбоубежище.



По словам Еловского, коллеги из Le Monde находились в другом автомобиле. Он также добавил, что в центре города Мартуни, куда приехали журналисты, в момент случившегося были и мирные жители. Кроме того, ранения получил оператор телекомпании «Армения» Арам Григорян.

С утра 27 сентября на территории непризнанной республики и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях.

Формально Нагорный Карабах — это часть Азербайджана. Фактически подавляющее большинство его населения — армяне, которые после распада СССР провозгласили независимость республики. Международное сообщество её не признаёт.

Ранее автомобиль Общественного телеканала «ITV» попал под артиллерийский обстрел со стороны ВС Армении, когда находилась в селе Гапанлы на территории Тертерского района Азербайджана, писал NEWS.ru.