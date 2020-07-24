Замдиректора департамента промышленности ХМАО подозревают в коррупции

https://static.news.ru/photo/bcea8868-cda3-11ea-b9d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Заместитель директора департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа стал фигурантом уголовного дела о получении взятки.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в местных правоохранительных органах. По его данным, сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки, — рассказал источник.

При этом фамилия чиновника не уточняется. По данным сайта регионального департамента промышленности, у главы ведомства на сегодняшний день три заместителя.

Ранее NEWS.ru писал о том, что заподозренный в коррупции старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ Руслан Миниахметов уволился из ведомства после обращения председателя СК РФ Александра Бастрыкина к генеральному прокурору.