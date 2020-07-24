Замдиректора департамента промышленности ХМАО подозревают в коррупции

Заместитель директора департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа стал фигурантом уголовного дела о получении взятки.
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Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки, — рассказал источник.
При этом фамилия чиновника не уточняется. По данным сайта регионального департамента промышленности, у главы ведомства на сегодняшний день три заместителя.
Ранее NEWS.ru писал о том, что заподозренный в коррупции старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ Руслан Миниахметов уволился из ведомства после обращения председателя СК РФ Александра Бастрыкина к генеральному прокурору.
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