https://static.news.ru/photo/197fbc1c-cbbe-11e9-a81f-fa163e074e61_660.jpg Фото: НОВОСТИ БАШКОРТОСТАНА 6/vk.com

Новые подробности появились в деле об убийстве годовалого малыша в Башкирии. Мать мальчика призналась, что сама вынесла сына из дома и оставила его в кустах крапивы.

Я его вынесла живого, вот в этом лиловом одеялке. Прямо за домом растёт огромный куст крапивы — и я положила его в этот куст, а потом ушла домой спать, — рассказала она « Комсомольской правде ».

Чтобы отвести от себя подозрения, женщина заявила в полицию о пропаже сына. Мальчика искали всем селом. Волонтёры и неравнодушные граждане до конца надеялись найти его живым, однако в ночь на 31 августа ребёнок был найден мёртвым. Следователи возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Ранее News.ru писал, что мальчик был вторым сыном 28-летней жительницы села Исмаилово. В ночь на 27 августа она уложила спать детей (второму сыну пять лет) и уснула сама. Утром она якобы не обнаружила малыша в колыбели.